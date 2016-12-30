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30 декабря 16, 10:42
Фильм "Бен-Гур" возглавил рейтинг провалов 2016 года
Бен-Гур
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Фильм "Бен-Гур", который снял в Голливуде российский режиссер Тимур Бекмамбетов, возглавил рейтинг главных кассовых провалов 2016 года.
Проект с производственным бюджетом в 110 миллионов долларов и сравнимыми затратами на рекламную кампанию принес его создателям убытки в размере 120 миллионов долларов. Основное бремя расходов взяла на себя студия MGM, студия Paramount, отвечавшая за прокат, потеряла около 13 миллионов долларов.

На втором месте оказался фильм "Большой и добрый великан", Стивена Спилберга. Стоимость проекта оценивается в 140 миллионов долларов, а потери в 90-100 миллионов долларов. Третье место заняла картина "Боги Египта" Алекса Пройаса. Потери ее создателей составили около 90 миллионов долларов.

Остальные места в первой десятке заняли следующие кинопроекты:

4. "Белоснежка и охотник 2" - потери 75 миллионов долларов
5. "Союзники" - потери около 75 миллионов долларов
6. "И грянул шторм" - потери около 75 миллионов долларов
7. "Глубоководный горизонт" - потери около 60 миллионов долларов
8. "Черепашки-ниндзя 2" - потери около 75 миллионов долларов
9. "Охотники за привидениями" - потери около 70 миллионов долларов
10. "Алиса в Зазеркалье" - потери около 70 миллионов долларов

Источник: http://www.kinonews.ru/
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