Фильм "Бен-Гур" возглавил рейтинг провалов 2016 года

Проект с производственным бюджетом в 110 миллионов долларов и сравнимыми затратами на рекламную кампанию принес его создателям убытки в размере 120 миллионов долларов. Основное бремя расходов взяла на себя студия MGM, студия Paramount, отвечавшая за прокат, потеряла около 13 миллионов долларов.





На втором месте оказался фильм "Большой и добрый великан", Стивена Спилберга. Стоимость проекта оценивается в 140 миллионов долларов, а потери в 90-100 миллионов долларов. Третье место заняла картина "Боги Египта" Алекса Пройаса. Потери ее создателей составили около 90 миллионов долларов.





Остальные места в первой десятке заняли следующие кинопроекты:





4. "Белоснежка и охотник 2" - потери 75 миллионов долларов

5. "Союзники" - потери около 75 миллионов долларов

6. "И грянул шторм" - потери около 75 миллионов долларов

7. "Глубоководный горизонт" - потери около 60 миллионов долларов

8. "Черепашки-ниндзя 2" - потери около 75 миллионов долларов

9. "Охотники за привидениями" - потери около 70 миллионов долларов

10. "Алиса в Зазеркалье" - потери около 70 миллионов долларов



