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30 декабря 16, 10:57
Клоун в ремейке "Оно" будет по-настоящему страшным
Оно
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Журнал Entertainment Weekly опубликовал эксклюзивные кадры клоуна Пеннивайза из новой экранизации романа Стивена Кинга "Оно".
И судя по ним, нас ждет действительно жуткий злодей.

Напомним, роман Кинга рассказывает о группе детей, которые живут с родителями в маленьком городке штата Мэн и называют себя "Клубом неудачников", поскольку, мягко говоря, являются не самыми популярными ребятами в школе. Однажды героям приходится столкнуться с неким чудовищем, живущим в канализации, ворующим и поедающим детей. Это чудовище выглядит как страшный клоун и зовут его Пеннивайз. История условно делится на две части: во второй половине мы видим ребят повзрослевшими, зрелыми мужчинами, которых вновь объединяет страх перед неведомым злом и желание его одолеть.

Первая экранизация книги вышла в 1990 году под руководством постановщика Томми Ли Уоллеса и получила неплохие отзывы критиков. Правда, длилась она более трех часов, а потому попала не в прокат, а на ТВ.

Новую версию снимает аргентинец Андрес Мускетти, создатель хоррора "Мама" с Джессикой Честейн. Клоуна Пеннивайза играет 26-летний швед Билл Скарсгард, сын актера Стеллана Скарсгарда и брат актера Александра Скарсгарда; его можно было видеть в третьей главе "Дивергента".

Премьера фильма намечена на 7 сентября 2017.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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