Мэттью МакКонахи отказался от роли в "Стражах Галактики 2"

"Мне нравятся "Стражи Галактики". Но что там происходило? Да, он был очень успешен, и теперь у нас есть возможность пригласить еще одного именитого актера, чтобы он сыграл одну из важных ролей. Я почувствовал себя какой-то поправкой", - сказал он.





Отметим, что официально роль, которая была предложена актеру, не называлось. Предполагалось, что он мог бы сыграть антагониста, а возможно, и таинственного отца главного героя Питера Квилла.





Напомним, что "Стражи Галактики 2" будут представлены зрителям в мае 2017 года. Главные роли в фильме исполнили Зои Солдана, Вин Дизель, Крис Прэтт, Элизабет Дебики, Крис Салливан, Карен Гиллан, Сильвестр Сталлоне, Брэдли Купер, Дэйв Батиста, Курт Рассел и другие актеры.





Что касается "Темной башни", то ее релиз, неоднократно переносившийся ранее, запланирован на конец июля 2017 года. В этом проекте МакКонахи станет Рэндалом Флэггом, более известным как Человек в черном, который появляется в нескольких произведениях Кинга.



