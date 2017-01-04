Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
28.28
USD
27.05
RUB
0.45
EUR
29.03
USD
27.55
RUB
0.46
Кино
Новости кино
3 января 17, 16:26
Мэттью МакКонахи отказался от роли в "Стражах Галактики 2"
Мэттью МакКонахи
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Мэттью МакКонахи объяснил в интервью изданию Playboy: почему он отказался от участия в фильме "Стражи Галактики 2", который снят по мотивам комиксов Marvel, и предпочел ему картину "Темная башня", основанную на произведениях популярного американского писателя Стивена Кинга.
"Мне нравятся "Стражи Галактики". Но что там происходило? Да, он был очень успешен, и теперь у нас есть возможность пригласить еще одного именитого актера, чтобы он сыграл одну из важных ролей. Я почувствовал себя какой-то поправкой", - сказал он.

Отметим, что официально роль, которая была предложена актеру, не называлось. Предполагалось, что он мог бы сыграть антагониста, а возможно, и таинственного отца главного героя Питера Квилла.

Напомним, что "Стражи Галактики 2" будут представлены зрителям в мае 2017 года. Главные роли в фильме исполнили Зои Солдана, Вин Дизель, Крис Прэтт, Элизабет Дебики, Крис Салливан, Карен Гиллан, Сильвестр Сталлоне, Брэдли Купер, Дэйв Батиста, Курт Рассел и другие актеры.

Что касается "Темной башни", то ее релиз, неоднократно переносившийся ранее, запланирован на конец июля 2017 года. В этом проекте МакКонахи станет Рэндалом Флэггом, более известным как Человек в черном, который появляется в нескольких произведениях Кинга.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Звезда "Викингов" получила роль в сериале "The Mist"
Первые кадры "Темной башни" (ФОТО)
Кого же сыграет Курт Рассел в "Стражах галактики 2"
Вторая экранизация «Сердец в Атлантиде» Стивена Кинга
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Самым популярным у пиратов фильмом 2016 года стал "Дэдпул"
noimageДоктор Стрэндж появится в третьей части "Тора"
noimageБен Аффлек не исключил отказ от "Бэтмена"
noimage"Изгой" занял второе место в списке самых кассовых фильмов
noimageКлоун в ремейке "Оно" будет по-настоящему страшным
Лента новостей
Загрузка...