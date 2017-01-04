"Изгой" занял второе место в списке самых кассовых фильмов

Об этом свидетельствуют данные издания Deadline. Его домашние кассовые сборы превысили 420 миллионов долларов.





Таким образом, был оттеснен со второго места фильм "Первый мститель 3: Противостояние", который финишировал в свое время с результатом 408 миллионов долларов.





Стоит, правда, отметить, что на достижение такого впечатляющего результата "Изгою" потребовалось значительно меньше времени - всего 16 дней.





На первом месте пока остается мультфильм "В поисках Дори", заработавший в 2016 году в домашнем прокате 486 миллионов долларов. Однако, вероятнее всего, этот рекорд будет побит первым спин-оффом "Звездных войн" уже в ближайшее время. Аналитики полагают, что в итоге "Изгой" заработает в Северной Америке существенно больше 500 миллионов долларов.





В мировом прокате картина заработала более 700 миллионов долларов. Напомним, что ей еще только предстоит стартовать на таком важном для голливудских фильмов рынке, как китайский. Производственный бюджет "Изгоя" составил 200 миллионов долларов, поэтому он уже достиг порога окупаемости.



