Бен Аффлек не исключил отказ от "Бэтмена"

Об этом потенциальный исполнитель главной роли и режиссер рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.





"Это еще далеко не решенный вопрос, у нас до сих пор нет сценария. Если он не будет настолько хорош, как мне надо, я не возьмусь за этот проект", - сказал он. Это неожиданное заявление сильно контрастирует с прежними, в которых Аффлек хоть и признавал существующие проблемы, но никогда не предполагал, что может отказаться от своих планов.





Отметим, что на момент написания данной заметки у сольного фильма, посвященного Темному рыцарю, не было официальной даты премьеры. По слухам, съемки должны были стартовать весной 2017 года, однако теперь этот съемочный график уже не представляется реальным.





Напомним также, что последний режиссерский проект Аффлека под названием "Закон ночи" был разгромлен критиками, которые отмечали и слабый сценарий, и слабую постановку и даже невыразительную актерскую игру самого Аффлека. Картина будет выпущена в широкий прокат в первой половине января 2017 года.



