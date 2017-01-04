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3 января 17, 16:33
Доктор Стрэндж появится в третьей части "Тора"
Доктор Стрэндж
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Поклонники фильма "Доктор Стрэндж" смогут вновь увидеть понравившегося им персонажа гораздо раньше, чем предполагалось ранее.
Во всяком случае, об этом свидетельствует описание перспективных кинопроектов 2017 года студии Walt Disney, размещенное на сайте D23.

В нем, в частности, говорится: "Тор 3: Рагнарек" соберет в ноябре команду из Тора, Халка и Дкотора Стрэнджа, которым придется столкнуться с межгалактической угрозой в лице уже известных и новых злодеев". Ранее считалось, что Стрэндж появится лишь в одной из следующих серий "Мстителей". Естественно, никаких официальных комментариев по этому поводу от руководства Walt Disney или Marvel пока не последовало.

Напомним, что "Доктор Стрэндж" был выпущен в ноябре 2016 года. На момент написания данной заметки картина заработала в мировом прокате более 650 миллионов долларов. Ей еще только предстояло стартовать на таком важном для фильмов студии Marvel рынке, как японский.

Что касается третьей части "Тора", то ее релиз намечен на ноябрь 2017 года. В фильме снимались Джейми Александр, Идрис Эльба, Том Хиддлстон, Крис Хемсворт, Кейт Бланшетт, Марк Руффало, Карл Урбан, Энтони Хопкинс, Тесса Томпсон, Джефф Голдблюм и другие известные актеры.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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