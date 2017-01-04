Самым популярным у пиратов фильмом 2016 года стал "Дэдпул"

Об этом свидетельствует исследование проведенное изданием Torrent Freak, которое на протяжении многих лет отслеживает пиратскую активность в Сети.
На втором месте по числу скачиваний с помощью различных файлообменных программ оказался фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Третью строчку рейтинга заняла картина "Первый мститель 3: Противостояние". Остальные места в первой десятке распределились следующим образом:
4. "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы"
5. "Люди Икс: Апокалипсис"
6. "Варкрафт"
7. "День независимости 2: Возрождение"
8. "Отряд самоубийц"
9. "В поисках Дори"
10. "Выживший"
Самым кассовым проектом из представленного списка стал седьмой эпизод "Звездных войн", заработавший в мировом прокате более двух миллиардов долларов. На втором месте оказался фильм студии Marvel "Первый мститель 3", а на третьем - анимационный фильм Pixar "В поисках Дори". Оба они собрали в кинотеатрах по всему миру более одного миллиарда долларов.