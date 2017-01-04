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Кино
Новости кино
3 января 17, 16:35
Самым популярным у пиратов фильмом 2016 года стал "Дэдпул"
Дэдпул
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Самым популярным у видеопиратов кинопроектом 2016 года стала экранизация комиксов Marvel "Дэдпул".
Об этом свидетельствует исследование проведенное изданием Torrent Freak, которое на протяжении многих лет отслеживает пиратскую активность в Сети.

На втором месте по числу скачиваний с помощью различных файлообменных программ оказался фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Третью строчку рейтинга заняла картина "Первый мститель 3: Противостояние". Остальные места в первой десятке распределились следующим образом:

4. "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы"
5. "Люди Икс: Апокалипсис"
6. "Варкрафт"
7. "День независимости 2: Возрождение"
8. "Отряд самоубийц"
9. "В поисках Дори"
10. "Выживший"

Самым кассовым проектом из представленного списка стал седьмой эпизод "Звездных войн", заработавший в мировом прокате более двух миллиардов долларов. На втором месте оказался фильм студии Marvel "Первый мститель 3", а на третьем - анимационный фильм Pixar "В поисках Дори". Оба они собрали в кинотеатрах по всему миру более одного миллиарда долларов.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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