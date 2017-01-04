"Человек в высоком замке" продлен на третий сезон

Эрик Овермиер, разработавший для потокового сервиса популярный детектив "Босх", назначен исполнительным продюсером и шоураннером третьего сезона драмы.





Овермиер занял место, ранее принадлежавшее Фрэнку Спотницу, внезапно покинувшему сериал в разгар производства второго сезона в связи с разногласиями, возникшими между ним и Amazon. В тот момент замену Спотницу не искали, а его обязанности исполнительного продюсера и шоураннера взяла на себя производственная команда.





После успеха первого сезона "Человека в высоком замке" на Amazon, второй сезон стартовал с рекордными рейтингами, согласно данным сервиса.





"Своевременно как всегда, исследование поступков главных героев в самые темные для человечества времена, подарило нам невероятные истории в обоих сезонах. Эрик и его команда работают на совесть, изучая жизни тех, кто борется за победу добра в мире, который не является чем-то хорошим", - говорится в заявлении Amazon Studios.





Второй сезон сериала, основанного на знаменитом романе Филипа К. Дика, стартовавший 16 декабря 2016, продолжает размышлять о том, что произошло бы, если бы во Второй Мировой войне победу одержала Германия и Япония.



