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4 января 17, 14:32
"Человек в высоком замке" продлен на третий сезон
Человек в высоком замке
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Amazon заказал производство третьего сезона сериала "Человек в высоком замке".
Эрик Овермиер, разработавший для потокового сервиса популярный детектив "Босх", назначен исполнительным продюсером и шоураннером третьего сезона драмы.

Овермиер занял место, ранее принадлежавшее Фрэнку Спотницу, внезапно покинувшему сериал в разгар производства второго сезона в связи с разногласиями, возникшими между ним и Amazon. В тот момент замену Спотницу не искали, а его обязанности исполнительного продюсера и шоураннера взяла на себя производственная команда.

После успеха первого сезона "Человека в высоком замке" на Amazon, второй сезон стартовал с рекордными рейтингами, согласно данным сервиса.

"Своевременно как всегда, исследование поступков главных героев в самые темные для человечества времена, подарило нам невероятные истории в обоих сезонах. Эрик и его команда работают на совесть, изучая жизни тех, кто борется за победу добра в мире, который не является чем-то хорошим", - говорится в заявлении Amazon Studios.

Второй сезон сериала, основанного на знаменитом романе Филипа К. Дика, стартовавший 16 декабря 2016, продолжает размышлять о том, что произошло бы, если бы во Второй Мировой войне победу одержала Германия и Япония.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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