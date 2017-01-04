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4 января 17, 14:33
Вуди Харрельсона позвали в фильм о Хане Соло
Вуди Харрельсон
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Вуди Харрельсон получил предложение сыграть одну из ключевых ролей во втором спин-оффе "Звездных войн", который будет посвящен знаменитому контрабандисту Хану Соло.
Утверждается, что Харрельсону может достаться роль наставника юного Соло. Стороны пока находятся на ранней стадии обсуждения условий участия актера в проекте. Представители компании Walt Disney и самой студии Lucasfilm по традиции отказываются от комментариев по поводу подбора актеров.

Ранее стало известно, что съемки картины должны стартовать в первой половине 2017 года с прицелом на премьеру в мае 2018 года. Главную роль сыграет актер Олден Эйренрайк, роль Лэндо Калриссиана исполнит Дональд Гловер, в фильме также будет сниматься звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк. Ее персонаж на момент написания данной заметки не назывался. Вполне возможно, речь идет о возлюбленной Соло.

Вполне возможно, что в случае успеха первого фильма о Хане Соло, студия Lucasfilm снимет несколько продолжений, так как ее руководство полагает, что потенциал персонажа достаточен для нескольких кинопроектов. Постановщиками фильма назначены Фил Лорд и Крис Миллер.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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