Вуди Харрельсона позвали в фильм о Хане Соло

Утверждается, что Харрельсону может достаться роль наставника юного Соло. Стороны пока находятся на ранней стадии обсуждения условий участия актера в проекте. Представители компании Walt Disney и самой студии Lucasfilm по традиции отказываются от комментариев по поводу подбора актеров.





Ранее стало известно, что съемки картины должны стартовать в первой половине 2017 года с прицелом на премьеру в мае 2018 года. Главную роль сыграет актер Олден Эйренрайк, роль Лэндо Калриссиана исполнит Дональд Гловер, в фильме также будет сниматься звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк. Ее персонаж на момент написания данной заметки не назывался. Вполне возможно, речь идет о возлюбленной Соло.





Вполне возможно, что в случае успеха первого фильма о Хане Соло, студия Lucasfilm снимет несколько продолжений, так как ее руководство полагает, что потенциал персонажа достаточен для нескольких кинопроектов. Постановщиками фильма назначены Фил Лорд и Крис Миллер.



