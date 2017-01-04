Самые ожидаемые фильмы 2017 года. Часть 2

Если верить статистической отчетности компании Fandago, а не верить ей нет никаких причин, это проект зрители ждут значительно больше, чем сборную солянку "Лиги справедливости". Оно и не удивительно, учитывая тот факт, что единственным действительно интересным персонажем в обновленной киновселенной DC была именно Чудо-женщина. Никаких рекордов не ожидается. В прокате с 1 июня.





"Мумия" - дает старт еще одной попытке студии Universal перезапустить серию, основанную на ее классических фильмах ужасов. Продемонстрированные ранее трейлеры пока не обещают ничего такого, чего бы зрители не видели ранее, но участие целого Тома Круза уже оправдывает поход в кино. Будет проверять нервы зрителей на прочность с 8 июня.





"Тачки 3" - с одной стороны, вроде бы, серия совсем себя изжила, но в 2016 году компания Walt Disney на примере "В поисках Дори" сумела подтвердить свою способность устраивать настоящие кассовые сюрпризы. У мультфильма будет всего неделя безраздельной власти в прокате, но, если все будет в порядке с сюжетом, он может показать приличную выносливость. Ждем 15 июня.





"Трансформеры 5: Последний рыцарь" - рыцари Круглого стола, нацисты и инопланетные роботы. Во всяком случае, что-то новенькое. Сюжет не имеет значения. Миллиард гарантирован. С 22 июня в прокате.





"Гадкий Я 3" - когда в продолжениях начинают фигурировать потерянные много лет назад братья-близнецы и прочие родственники, как правило, это не сулит ничего хорошего. Но миньоны - это уже такой раскрученный во всем мире фетиш, что они даже самостоятельно могут творить чудеса в прокате. А уж если окажется в компании Грю.... Поглядим на их подвиги с 29 июня.





"Человек-паук: Возвращение домой" - вероятно, главный проект лета. Как минимум потому, что это первый фильм об супергерое, который создавался под полным контролем Marvel. Ране персонаж был очень удачно представлен в сборнике "Первый мститель 3", поэтому будет очень удивительно, если он не заработает около миллиарда долларов. С 6 июля во всех кинотеатрах.





"Война планеты обезьян" - фильм, стартующий всего через неделю после "Человека-паука" имеет мало шансов. Хороший сценарий может обеспечить выносливость, но вряд ли надолго. Трилогия завершается, и слава богу. С 13 июня





"Валериан и город тысячи планет" - совершено темная лошадка. Может оказаться и настоящим откровением и запредельной чушью с богатейшим видеорядом. Прогнозы делать преждевременно, но в любом случае проект очень любопытный. С 20 июня в прокате.





"Дюнкерк" - развесистая клюква просвечивала, как водяные знаки, сквозь каждый кадр представленных ранее роликов. Из уважения к прежним заслугам Кристофера Нолана картина обязательна к просмотру. Еще один очень проблемный проект студии Warner Bros. в 2017 году. 20 июня во всех кинотеатрах.





"Темная башня" - многострадальная экранизация произведений Стивена Кинга. На момент написания данной заметки ни одного трейлера выпущено не было, поэтому судить о визуализации истории крайне преждевременно. Но огромный интерес к проекту в любом случае обеспечен, а следовательно, и внушительные стартовые сборы. При удачном стечении обстоятельств наверняка станет могильщиком все июльских конкурентов. С 28 июля.





"Бегущий по лезвию 2049" - тут стоит вспомнить, что первая часть весьма слабо выступила в прокате, но быстро завоевала статус культовой из-за разных передовых по тем временам режиссерских решений. Очень сомнительно, что в случае с сиквелом ситуация повторится. Но Харрисон Форд в роли охотника за репликантами - это то, что доктор прописал любому поклоннику кино. Смотрим с 5 октября.





"Тор 3: Рагнарек" - ну, как минимум, будет планета Халка. Уже только одно это стоит просмотра в самом передовом формате. А уж совместные действия молотобойца с Асгарда и зеленого монстра и подавно. Вполне возможно, самый кассовый фильм осени. Миллиарда не будет, скорее всего, но гроссмейстерские 700-800 миллионов, конечно, обеспечены. Со 2 ноября.





"Лига справедливости" - то ли мрачная, то ли смешная, то ли одна часть, то ли две. То ли... словом, сплошные допущения, суть которых не совсем понятны, похоже, даже самим создателям. Проект, безусловно, ожидаемый, безусловно кассовый. Станет ли заметным явлением 2017 года, - большие сомнения. с 16 ноября в прокате.





"Звездные войны: Эпизод 8" - безусловно, главный фильм года. Драматические события, случившиеся в конце 2016 года, конечно, еще больше подхлестнут и без того перегретый интерес зрителей. Единственный из всех описанных выше проектов, миллиардные сборы которого не вызывают никаких сомнений. Вопрос только в том: насколько больше сможет осилить картина в мировом прокате. Но падения рекорда седьмого эпизода ожидать не стоит. В прокате с 14 декабря.





"Джуманджи" - под занавес 2017 года в прокат выйдет то ли продолжение, то ли новая версия фильма 20-летней давности. Дуэйн Джонсон сам по себе никогда не был залогом больших сборов или же повышенного зрительского интереса. Но авторы проекта все же могут удачно разыграть ностальгическую карту, удобрив ее хорошими спецэффектами и фирменными шутками от Скалы. 28 декабря в кинотеатрах.



