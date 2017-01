График премьер сериалов. Первая половина января 2017

Завершаются любимые многими "Кости" и "Гримм", но на смену им спешат многообещающие "Табу", "Изумрудный город", "Лемони Сникет: 33 несчастья" и "Подлый Пит". Наконец-то четвертый сезон "Шерлока" и отсутствовавшая больше года "Родина". Встречаем первую половину января 2017 года.





Воскресенье, 1 января





"Мик" (Fox) – премьера ситкома о Макензи (Кэйтлин Олсен), безответственной и любящей крепкое словцо молодой женщине, переехавшей в зажиточный Гринвич, Коннектикут, чтобы присматривать за племянниками, поскольку сестра и ее муж вынуждены бежать из страны, спасаясь от федерального иска. Макензи быстро понимает, что чужие дети ужасны.





"Выкуп" (CBS) – премьера тринадцатисерийной криминальной драмы Дэвида Ваинолы с Люком Робертсом в главной роли. Эрик Бомон (Робертс) опытный переговорщик и вместе со своей командой профессионалов участвует в разрешении самых трудных случаев и имеет дело с опасными преступниками. Образ Бомона частично списан с реальных переговорщиков Лорана Комбалберта и Марвана Мери.





"Шерлок" (PBS) – в четвертом сезоне британской драмы по заверениям создателей будут "смех, слезы, потрясения, сюрпризы и экстраординарные случаи", а первенец Мэри и Джона Ватсонов сыграет не последнюю роль в будущих событиях. Тоби Джонс предстанет в образе нового злодея, персонажа из рассказа Конан Дойла "Шерлок Холмс при смерти" Кэлвертона Джонса.





Понедельник, 2 января





"Сумеречные охотники" (Freeform) – второй сезон фэнтезийной драмы.





"По ту сторону" (Freeform) – премьера десятисерийной драмы о Холдене Мэттьюсе (Баркели Даффилд), молодом человеке, очнувшемся после комы, в которой он провел 12 лет, и обнаружившем в себе новые способности. Очень скоро Холден оказывается втянутым в опасный заговор и теперь должен разобраться в том, что же произошло с ним за эти 12 лет, как выжить в мире, который изменился за эти годы, и ответить на вопрос, почему это случилось именно с ним. Исполнительный продюсер драмы – создатель "Героев" Тим Кринг.





Вторник, 3 января





"Кости" (Fox) – укороченный заключительный двенадцатый сезон драмы.





"The Haves and Have Nots" (OWN) – пятый сезон мыльной оперы.





Среда, 4 января





"В Филадельфии всегда солнечно" (FXX) – двенадцатый сезон комедии.





"Too Close to Home" (TLC) – второй сезон драмы.





"Мужчина ищет женщину" (FXX) – третий сезон комедии.





Четверг, 5 января





"Портландия" (IFC) – седьмой сезон комедии.





Пятница, 6 января





"Однажды за один раз" (Netflix) – премьера тринадцатисерийного ситкома, римейка одноименной комедии, выходившей с 1975 по 1984 года на CBS. В новой версии сериала – представители трех поколений одной американской семьи кубинского происхождения, живущие под одной крышей – мать-одиночка и бывший военный медработник Пенелопа (Жустина Мачадо), ее дети-подростки и ее мать старой закалки.





"Гримм" (NBC) – укороченный шестой сезон, которым завершится история охотника на сверхъестественных существ.





"Изумрудный город" (NBC) – новая современная версия бессмертного произведения Фрэнка Л. Баума "Удивительный волшебник из страны Оз", в которой Дороти (Адриа Архона) не маленькая девочка с милым Тото, а 20-летняя красавица с полицейским псом оказываются в месте, которое напоминает собой Вестерос. В этих землях королевства соревнуются за власть, а ведьмы используют темную магию. Все десять эпизодов снял Тарсем Синх, а правителя Изумрудного города, человека науки в мире волшебства, сыграет Винсент Д`Онофрио.





"Сонная Лощина" (Fox) – четвертый сезон мистической драмы.





Вторник, 10 января





"Быть Мэри Джейн" (BET) – четвертый сезон драмы.





"Табу" (FX) – премьера восьмисерийного мини-сериала, действие которого разворачивается в 1814 году. Главный герой исторической драмы, Джеймс Кезайя Дилейни (Том Харди), побывал на краю света и вернулся оттуда полностью другим человеком. Считавшийся давно погибшим, он возвращается домой из Африки в Лондон, чтобы унаследовать то, что осталось от судоходной империи его отца, и начать новую жизнь. Но наследие его отца - отравленная чаша, враги скрываются в каждом темном переулке, и Джеймсу приходится действовать предельно осторожно, чтобы самому не стать жертвой смертельного приговора.





Среда, 11 января





"Шиттс Крик" (Pop) – третий сезон ситкома.





"Инструкция по разводу для женщин" (Bravo) – третий сезон комедии.





Четверг, 12 января





"Mad Families" (Crackle) – телевизионный комедийный фильм, в котором три семьи пытаются отвоевать друг у друга место в кемпинге. Одну из главных ролей исполняет Чарли Шин.





"Колония" (USA) – второй сезон драмы.





Пятница, 13 января





"Лемони Сникет: 33 несчастья" (Netflix) – Марк Худис и Барри Зонненфельд представят свою телеверсию серии романов Дэниэла Хэндлера. В первом восьмисерийном сезоне будут экранизированы восемь из тринадцати книг о злоключениях сироток Бодлер. Нил Патрик Харрис постарался сделать из своего героя, подлого опекуна графа Олафа, настоящего злодея: "Я хотел сыграть такого Олафа, которого Лемони Сникет описал на страницах книг: мрачного, одержимого, безумного. Он считает себя красавцем, обаяшкой и одаренным актером, но это все ложь. Поэтому я не хотел казаться очаровательным, я хотел быть ужасным, подлым".





"Подлый Пит" (Amazon) – пилотный эпизод криминальной драмы был показан на потоковом сервисе почти полтора года назад – в августе 2015 года. Вышедший на свободу Мариус (Джованни Рибизи) выясняет, что за ним охотится бандит, которого он когда-то обокрал. Деваться некуда, и Мариус решает выдать себя за своего бывшего сокамерника Пита и "воссоединяется" с его разобщенной семьей, которой нет причин сомневаться в том, что он не настоящий Пит. Когда преследователь Мариуса берет в заложники его брата, Мариусу-Питу надо найти способ освободить его и не выдать себя перед "новыми родственниками", уже успевшими подарить ему чувство настоящей семьи. Однако и они скрывают много секретов, а их "бизнес", к которому они хотят приобщить Мариуса, не менее опасный, чем тот, которым он занимался ранее.





Воскресенье, 15 января





"Родина" (Showtime) – премьера шестого сезона политического триллера состоится на три месяца позже обычного, однако его тема своевременна как обычно – Кэрри возвращается на родину, в период между выборами нового президента США и его инаугурацией. Новый глава Белого дома – сенатор из Нью-Йорка (Элизабет Марвел) – является собирательным образом Хилари Клинтон, Дональда Трампа и Берни Спндерса. На самом деле, Showtime решил преподнести своим подписчикам новогодний подарок – объяснить, почему Куинн (Руперт Френд) больше "не овощ" - и выпустил в эфир первый эпизод 30 декабря.