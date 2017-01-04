Сильвестр Сталлоне и Адам Драйвер объединятся

На главную роль Миллса утвержден Адам Драйвер. Себе Сталлоне отвел второй центральный образ.





Сержант Трэвис Миллс (Драйвер) получил тяжелые ранения от взрыва в Афганистане, во время своей третьей командировки на Ближний Восток. Врачи провели сложнейшую ампутацию его рук и ног. Миллс оказался единственным — среди всех участников военных кампаний в Ираке и Афганистане, кто выжил после подобной операции. В центре сюжета — его отношения с отчимом Крэйгом Баком (Сталлоне). Тот забрал его из госпиталя и помог пережить случившееся.





В биографии Адама Драйвера есть большая страница службы в морской пехоте США. Будущий актер пошел служить в 18 лет после терактов 11 сентября 2001 года.





Проект приобрела студия 20th Century Fox. До запуска «Несгибаемых», у которых, по всей видимости, еще нет сценариста, который адаптирует первоисточник, Сталлоне займется «Неудержимыми 4». О начале работы актер заявил на своей странице в Facebook.



