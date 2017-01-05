Мег Райан сыграет главную роль в комедии

Потенциальный сериал курируют Брэд Холл ("ВИП") и Аарон Каплан ("Развод"). Как сообщает издание Deadline, Epix воздерживается от комментариев.





Сериал основан на короткометражном фильме "Картина Парижа", который вышел на HBO в 2011 году. В фильме, снятом Холлом по собственному сценарию, главную роль исполнила его жена, актриса Джулия Луис-Дрейфус ("ВИП"). Главная героиня, женщина средних лет, мечтает отправиться в Париж со своим мужем, чтобы вернуть былую страсть и развеяться после того, как их сын поступил в колледж. Однако поездка в Париж оказывается не тем, чего она ожидала.





Холл напишет сценарий и снимет телеадаптацию, а также разделит обязанности исполнительного продюсера с Райан, Капланом и Дэной Онором. Производством сериала, в случае если ему дадут "зеленый свет", займется студия eOne. Съемки пройдут во Франции.





Мег Райан не снималась в регулярных ролях в телепроектах со времен вестерна "Дикий край", вышедшего в 1985 году.





В линейке сценарных сериалов Epix – комедия "Грейвс" и драма "Берлинская резидентура", оба продленные на вторые сезоны. Из предстоящих проектов – "Достать коротышку".



