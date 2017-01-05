Ридли Скотт отправит зрителей в виртуальную реальность

Детали проекта пока не уточняются. Ранее студия Fox уже экспериментировала с виртуальной реальностью после выхода фантастического фильма "Марсианин" -The Martian VR Experience. Это контент был доступен для устройств PlayStation®VR (PS VR), Oculus Rift и HTC Vive™.





Напомним, что фильм "Чужой: Завет" будет представлен зрителям в мае 2017 года. В нем снимались Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер, Нуми Рапас, Кармен Эджого, Гай Пирс, Билли Крадап, Дэнни МакБрайд, Джусси Смоллетт, Горан Д. Клюе и другие актеры.





Действие картины происходит на далекой планете, куда прибывает земной звездолет "Завет". Его экипаж надеется найти пригодную для заселения среду, но сталкивается с крайне враждебной биосферой и единственным выжившим участником экспедиции "Прометея" - андроида по имени Дэвид.





Вероятнее всего, зрителям предстоит увидеть знакомого им по первым фильмам классического ксеноморфа, а также других инопланетных монстров.



