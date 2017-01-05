Кассовые сборы "Изгоя" превысили 800 миллионов долларов

Этого результата картине удалось добиться всего за 20 дней. Из этой суммы почти 450 миллионов долларов, то есть более 50 процентов, она заработала в Северной Америке.





Более 44 миллионов долларов "Изгой" собрал в Великобритании, 23 миллиона долларов обеспечили проекту зрители в Германии. 28 миллионов долларов фильм заработал в Австралии. В России сборы "Изгоя" оказались достаточно умеренными - около 8,5 миллиона долларов, то есть примерно на уровне Италии и Бразилии. На момент написания данной заметки спин-офф "Звездных войн" еще не стартовал в Китае.





Эксперты ожидают, что по итогам проката кассовые сборы "Изгоя" в Северной Америке превысят 500 миллионов долларов, а мировые - один миллиард долларов. Этот прогноз имеет все шансы сбыться, так как в январе у фильма нет сравнимых по масштабу конкурентов.





В "Изгое" снимались Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Ен, Цзян Вэнь, Бен Мендельсон, Форест Уитакер, Риз Ахмед, Мадс Миккельсен, Джимми Смитс и другие актеры. Постановщик Гарет Эдвардс. Второй спин-офф будет посвящен одному из ключевых персонажей "Звездных войн" - Хану Соло.







