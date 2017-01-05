Официальный актерский состав "Мстители: Война бесконечности"

В "Мстителях 3" появится ряд новичков – в том числе Бри Ларсон в роли Капитана Марвел. Из неприятных сюрпризов – отсутствие в официальном касте Тома Холланда, нового Человека-паука, и Энтони Маки (Сокол). Из приятного – возвращение Сэмюэла Л. Джексона, который в роли Ника Фьюри наконец-то разберется с тем беспорядком, что Мстители создали в "Противостоянии".





"Мстители: Война бесконечности", как и предполагалось ранее, объединят Мстителей и Стражей Галактики, а компанию им составят новички франшизы Капитан Марвел, Доктор Стрэндж, Черная пантера. Всего в списке – 22 супергероя, это абсолютный рекорд для любых кинокомиксов, выпущенных за последнее десятилетие. Перед режиссерами – братьями Руссо – встанет очень непростая задача уместить два десятка героев на одном экране. Как они с этим справятся – мы увидим в мае 2018 года, когда "Мстители 3" выйдут в кинотеатрах.





Полностью актерский состав "Мстители: Война бесконечности" выглядит следующим образом:





Крис Хемсворт – Тор

Джош Бролин – Танос

Скарлетт Йоханссон – Черная вдова

Крис Прэтт – Звездный лорд / Питер Квилл

Себастиан Стэн – Баки Барнс

Бенедикт Камбербэтч – Стивен Стрэндж

Бри Ларсон – Кэрол Дэнверс / Капитан Марвел

Зои Салдана – Гамора

Карен Гиллан – Небула

Джереми Реннер – Клинт Бартон / Хоукай

Крис Эванс – Стив Роджерс / Капитан Америка

Элизабет Олсен – Ванда Максимофф

Брэдли Купер – Енот Ракета

Вин Дизель – Грут

Сэмюэл Л. Джексон – Ник Фьюри

Пол Радд – Человек-муравей

Бенедикт Вонг – Вонг

Дэйв Батиста – Дракс

Пол Беттани – Вижн

Чедвик Боузман – Черная пантера

Марк Руффало – Халк

Роберт Дауни-младший – Тони Старк / Железный человек



