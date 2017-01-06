Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.60
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
28.54
USD
27.00
RUB
0.45
EUR
29.41
USD
27.87
RUB
0.46
Кино
Новости кино
6 января 17, 15:55
Cамые кассовые фильмы 2016 года
Первый мститель: Противостояние
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В рейтинге лидировала лента "Первый мститель: Противостояние".
В рейтинге лидировала лента "Первый мститель: Противостояние".

Издание The Hollywood Reporter обнародовало рейтинг самых кассовых фильмов 2016 года, лидером которого стал супергеройский боевик Marvel Studios "Первый мститель: Противостояние" с Крисом Эвансом в главной роли.

"В настоящее время голливудская киноиндустрия характеризуется как максимальными показателями по сборам, так и самыми низкими минимумами", - цитирует издание слова генерального директора компании IMAX Entertainment CEO.
Согласно рейтингу, основанному на данных по мировым сборам, на втором месте оказалась анимационная лента "В поисках Дори", а замкнула тройку лидеров также анимационная картина "Зверополис".
Далее в списке следуют "Книга джунглей", "Тайная жизнь домашних животных", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", "Дэдпул", "Фантастические твари и где они обитают", а также "Отряд самоубийц".
Ранее сообщалось, что были названы лучшие ленты 2016 года по версии Американского института киноискусства.
Korrespondent
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
СБУ запретила въезд известному российскому актеру
noimageThe CW разрабатывает новую версию "Зачарованных"
noimageГильдия сценаристов США назвала номиннатов на свою награду
noimage"Скрытая красота" стала худшим фильмом в карьере Уилла Смита
noimageОфициальный актерский состав "Мстители: Война бесконечности"
Лента новостей
Загрузка...