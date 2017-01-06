Cамые кассовые фильмы 2016 года

Издание The Hollywood Reporter обнародовало рейтинг самых кассовых фильмов 2016 года, лидером которого стал супергеройский боевик Marvel Studios "Первый мститель: Противостояние" с Крисом Эвансом в главной роли.

"В настоящее время голливудская киноиндустрия характеризуется как максимальными показателями по сборам, так и самыми низкими минимумами", - цитирует издание слова генерального директора компании IMAX Entertainment CEO.

Согласно рейтингу, основанному на данных по мировым сборам, на втором месте оказалась анимационная лента "В поисках Дори", а замкнула тройку лидеров также анимационная картина "Зверополис".

Далее в списке следуют "Книга джунглей", "Тайная жизнь домашних животных", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", "Дэдпул", "Фантастические твари и где они обитают", а также "Отряд самоубийц".

Ранее сообщалось, что были названы лучшие ленты 2016 года по версии Американского института киноискусства.



