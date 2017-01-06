Гильдия сценаристов США назвала номиннатов на свою награду

По традиции претенденты разделены по категориям "лучший оригинальны сценарий" и "лучший адаптированный сценарий".





В первую попали фильмы "Любой ценой" (Тейлор Шеридан), "Ла-Ла Ленд" (Дэмьен Шазелл), "Лавинг" (Джефф Николс), "Манчестер у моря" (Кеннет Лонерган), "Лунный свет" (Барри Дженкинс).





Во второй за престижную награду будут бороться "Прибытие" (Эрик Хайссерер), "Дэдпул" (Ретт Риз и Пол Верник), "Ограды" (Огаст Уилсон), "Скрытые фигуры" (Тед Мелфи и Эллисон Шредер), "Под покровом ночи" (Том Форд).





Победители будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 19 февраля 2017 года. Тогда же станут известны и обладатели премии Гильдия сценаристов США в разделе "телевизионные сериалы". Стоит отметить, что лауреаты премий Гильдии сценаристов как правило затем получают и награды Американской Киноакадемии в соответствующих номинациях.





Напомним церемония "Оскар 2017" состоится в ночь с 26 на 27 февраля 2017 года.



