The CW разрабатывает новую версию "Зачарованных"

Предстоящая драма описывается как переосмысление оригинального сериала, действие которого разворачивается в 1976 году. Новая версия будет снята в духе оригинального шоу, хотя на данный момент многие детали не ясны.





Сценаристы "Девственницы Джейн" Джессика О`Тул и Эми Рардин создали историю и напишут сценарий. Бен Силверман, исполнительный продюсер "Девственницы Джейн" наряду с О`Тул, Рардин и Снайдер, возьмет на себя те же обязанности. Режиссер "Девственницы Джейн" Брэд Силберлинг назначен исполнительным продюсером и снимет пилотный эпизод.





Перезапуск сдвинулся с места спустя почти три года после оглашения CBS планов, касающихся римейка оригинального сериала, который транслировался каналом The WB в течение восьми сезонов с 1998 года по 2006 год. Главные роли в сериале исполняли Холли Мари Комбс, Алиса Милано, Шеннен Доэрти и Роуз МакГоун.





Перезапуск CBS, который не продвинулся дальше стадии разработки, не получил поддержки со стороны Милано и МакГоун. По мнению Милано, заниматься римейком преждевременно, поскольку с момента завершения шоу прошло слишком мало времени.



