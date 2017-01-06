Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.60
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
28.54
USD
27.00
RUB
0.45
EUR
29.41
USD
27.87
RUB
0.46
Кино
Новости кино
6 января 17, 16:17
The CW разрабатывает новую версию "Зачарованных"
зачарованные
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Канал The CW и шоураннер комедии "Девственница Джейн" Дженни Снайдер займутся перезапуском популярного в конце 90-х – начале 2000-х сериала "Зачарованные".
Предстоящая драма описывается как переосмысление оригинального сериала, действие которого разворачивается в 1976 году. Новая версия будет снята в духе оригинального шоу, хотя на данный момент многие детали не ясны.

Сценаристы "Девственницы Джейн" Джессика О`Тул и Эми Рардин создали историю и напишут сценарий. Бен Силверман, исполнительный продюсер "Девственницы Джейн" наряду с О`Тул, Рардин и Снайдер, возьмет на себя те же обязанности. Режиссер "Девственницы Джейн" Брэд Силберлинг назначен исполнительным продюсером и снимет пилотный эпизод.

Перезапуск сдвинулся с места спустя почти три года после оглашения CBS планов, касающихся римейка оригинального сериала, который транслировался каналом The WB в течение восьми сезонов с 1998 года по 2006 год. Главные роли в сериале исполняли Холли Мари Комбс, Алиса Милано, Шеннен Доэрти и Роуз МакГоун.

Перезапуск CBS, который не продвинулся дальше стадии разработки, не получил поддержки со стороны Милано и МакГоун. По мнению Милано, заниматься римейком преждевременно, поскольку с момента завершения шоу прошло слишком мало времени.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
The CW закрыл сериал "Царство"
Дэвид Тьюлис получил роль в "Фарго"
Ольга Фреймут снялась в сериале "Отель Элеон"
Телеканал HBO анонсирвоал марафон "Игры престолов"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
СБУ запретила въезд известному российскому актеру
noimageГильдия сценаристов США назвала номиннатов на свою награду
noimageCамые кассовые фильмы 2016 года
noimage"Скрытая красота" стала худшим фильмом в карьере Уилла Смита
noimageОфициальный актерский состав "Мстители: Война бесконечности"
Лента новостей
Загрузка...