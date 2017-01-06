СБУ запретила въезд известному российскому актеру

"29 декабря гражданину РФ Яну Цапнику вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на пять лет и проинформировано Министерство культуры Украины для внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - отмечается в ответе СБУ.





Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко предупредил руководство телеканала Интер, что если Цапник участвует в новогоднем "Огоньке", то вещателю необходимо принять соответствующие меры.





"Надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - отметил он.



