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6 января 17, 16:20
СБУ запретила въезд известному российскому актеру
Ян Цапник
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Российскому актеру Яну Цапнику запретили въезд в Украину за роль боевика ДНР в фильме Военный корреспондент.
"29 декабря гражданину РФ Яну Цапнику вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на пять лет и проинформировано Министерство культуры Украины для внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - отмечается в ответе СБУ.

Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко предупредил руководство телеканала Интер, что если Цапник участвует в новогоднем "Огоньке", то вещателю необходимо принять соответствующие меры.

"Надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - отметил он.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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