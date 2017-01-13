Появился трейлер первого украинского фильма-фэнтэзи (ВИДЕО)

На официальном YouTube-канале украинского фильма "Сторожевая застава" появился трейлер фильма, сообщают Нескучные новости.





«Сторожевая застава» — украинский приключенческий фильм-фэнтези, снятый Юрием Ковалёвым по мотивам одноименной книги Владимира Руткивского. Премьера ленты в Украине состоится 22 декабря 2016 года. Фильм рассказывает о современном школьнике Викторе, который через загадочный портал времени попадает в прошлое — на тысячу лет назад.





В ролях: Даниил Каменский, Ева Кошевая, Роман Луцкий, Наталья Сумская.



