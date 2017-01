"Игра престолов" стала лидером на премию за спецэффекты

Сообщество экспертов по спецэффектам (Visual Effects Society) представило номинантов на свою ежегодную премию в разделе "сериалы". Лидером по числу упоминаний стал сериал канала HBO "Игра престолов".





В категории "лучшие фотореалистичные спецэффекты в эпизоде" за награду борются "Черное зеркало" (эпизод "Playtest"), "Игра престолов" (эпизод "Битва бастардов"), "Очень странные дела" (эпизод "Demogorgon"), "Экспансия" (эпизод "Salvage").





Конкурентами за трофей в категории "лучшие фотореалистичные вспомогательные спецэффекты в эпизоде" стали "Черные паруса" (эпизод "XX"), "Ужасы по дешевке" (эпизод "The Day Tennyson Died"), "Корни" (эпизод "Night One"), "Человек в высоком замке" (эпизод "Volkshalle") и "Викинги" (эпизод "The Last Ship").





награду за "лучшую среду в эпизоде" претендуют "Черные паруса" (эпизоды "XXVIII" и "Maroon Island"), "Dishonored 2" ("Clockwork Mansion"), "Игра престолов" (эпизоды "Battle of the Bastards" и "Meereen City"), "Игра престолов" (эпизоды "The Winds of Winter" и "Citadel") и "Человек в высоком замке" (эпизод "Volkshalle").





В категории "лучшая фотореалистичная композиция в эпизоде" представлены "Черные паруса" (эпизоды "XX" и "Sailing Ships"), "Игра престолов" (эпизоды "Battle of the Bastards" и "Meereen City"), "Игра престолов" (эпизоды "Battle of the Bastards" и "Retaking Winterfell"), "Игра престолов" (эпизоды "The Door" и "Land of Always Winter").





Лауреаты будут объявлены 7 февраля 2017 года.