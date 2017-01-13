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12 января 17, 10:52
Гильдия режиссеров США представила номинантов (сериалы)
Гильдия режиссеров США
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Гильдия режиссеров США представила список номинантов на свою премию в разделе телевизионных проектов.
В категории "лучший режиссер драматического сериала в 2016 году" представлены:

Мэтт Даффер, Росс Даффер – "Очень странные дела" ("Chapter One: The Vanishing of Will Byers), Netflix
Райан Мерфи - "Американская история преступлений: Народ против О.Дж. Симпсона" ("From the Ashes of Tragedy"), FX
Джонатан Нолан - "Мир дикого запада" ("The Original"), HBO
Мигель Сапочник - "Игра престолов" ("Битва бастардов"), HBO
Джон Синглтон - "Американская история преступлений: Народ против О.Дж. Симпсона" ("The Race Card"), FX

В категории "лучший режиссер комедийного сериала в 2016 году" представлены:

Алек Берг - "Кремниевая долина" ("Daily Active Users"), HBO
Дональд Гловер - "Атланта" ("B.A.N."), FX
Майк Джадж - "Кремниевая долина" ("Founder Friendly"), HBO
Бекки Мартин - "ВИП" ("Inauguration"), HBO
Дэйл Штерн - "ВИП" ("Mother"), HBO

В категории "лучший режиссер мини-сериала или фильма на ТВ в 2016 году" представлены:

Рэймонд Де Фелитта - "Мейдофф", ABC
Томас Каил - "Grease Live!", Fox
Кенни Леон - "Hairspray Live!", NBC
Джей Роач - "До самого конца", HBO
Стивен Зэйллиан - "Ночь" ("The Beach"), HBO

Лучшие режиссеры на телевидении 2016 года будут названы на торжественной церемонии, которая состоится в субботу, 4 февраля 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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