Гильдия режиссеров США представила номинантов (сериалы)

В категории "лучший режиссер драматического сериала в 2016 году" представлены:





Мэтт Даффер, Росс Даффер – "Очень странные дела" ("Chapter One: The Vanishing of Will Byers), Netflix

Райан Мерфи - "Американская история преступлений: Народ против О.Дж. Симпсона" ("From the Ashes of Tragedy"), FX

Джонатан Нолан - "Мир дикого запада" ("The Original"), HBO

Мигель Сапочник - "Игра престолов" ("Битва бастардов"), HBO

В категории "лучший режиссер комедийного сериала в 2016 году" представлены:





Алек Берг - "Кремниевая долина" ("Daily Active Users"), HBO

Дональд Гловер - "Атланта" ("B.A.N."), FX

Майк Джадж - "Кремниевая долина" ("Founder Friendly"), HBO

Бекки Мартин - "ВИП" ("Inauguration"), HBO

В категории "лучший режиссер мини-сериала или фильма на ТВ в 2016 году" представлены:





Рэймонд Де Фелитта - "Мейдофф", ABC

Томас Каил - "Grease Live!", Fox

Кенни Леон - "Hairspray Live!", NBC

Джей Роач - "До самого конца", HBO

Лучшие режиссеры на телевидении 2016 года будут названы на торжественной церемонии, которая состоится в субботу, 4 февраля 2017 года.