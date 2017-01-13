Питера Динклэйджа позвали в третью часть "Мстителей"

Роль, которую он может сыграть, пока не называется, известно лишь, что это должен быть один из ключевых персонажей.





Отметим, что съемки седьмого сезона "Игры престолов" уже завершились, и у Динклэйджа есть время, чтобы поучаствовать во "Мстителях 3". Ожидается, что съемки последних стартуют уже весной 2017 года в Шотландии. По неподтвержденным пока официально данным производственный бюджет проекта может составить около 500 миллионов долларов.





Утверждается, что если актер и студия смогут согласовать условия контракта, то его персонаж появится не только в третьих "Мстителях", но и в пока безымянном следующем фильме по мотивам комиксов, который планируется снимать одновременно. Представители студии Marvel по традиции не комментируют кастинг.





Напомним также, что Динклэйдж не новичок в супергероическом кино. Ранее он снимался в картине "Люди Икс: Дни минувшего будущего", в котором ему досталась роль антагониста.



