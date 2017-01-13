Уиллу Смиту предложена роль в игровой версии "Дамбо"

Одну из главных ролей в картине, которую собирается снимать режиссер Тим Бертон, предложено сыграть Уиллу Смиту. О каком именно персонаже идет речь, пока не уточняется.





Напомним, что оригинальный анимационный фильм был представлен зрителям в 1941 году. Это был четвертый по счету и один из самых коротких полнометражных мультфильмов студии Walt Disney, хронометраж которого составил всего 64 минуты. Сюжет строился вокруг циркового слоненка по кличке Дамбо, который из-за своих огромных ушей оказался изгоем среди сородичей. Однажды, выпив по ошибке шампанское, он просыпается на дереве и с удивлением обнаруживает, что умеет летать.





Студия Walt Disney анонсировала этот проект в 2015 году. Утверждалось, что он станет комбинацией из компьютерной анимации и натурных съемок. Сроки создания картины, которая будет основана на сценарии Эрена Крюгера, в активе которого несколько фильмов о "Трансформерах", не уточнялись.





Напомним, что в планах студии Walt Disney сразу несколько полнометражных игровых кинофильмов, которые будут основаны на анимационных шедеврах.



