Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.10
USD
27.25
RUB
0.46
EUR
29.04
USD
27.26
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.50
RUB
0.47
Кино
Новости кино
12 января 17, 11:01
Уиллу Смиту предложена роль в игровой версии "Дамбо"
Уилл Смит
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Киностудия Walt Disney решила форсировать создание игровой версии своего знаменитого мультфильма "Дамбо".
Одну из главных ролей в картине, которую собирается снимать режиссер Тим Бертон, предложено сыграть Уиллу Смиту. О каком именно персонаже идет речь, пока не уточняется.

Напомним, что оригинальный анимационный фильм был представлен зрителям в 1941 году. Это был четвертый по счету и один из самых коротких полнометражных мультфильмов студии Walt Disney, хронометраж которого составил всего 64 минуты. Сюжет строился вокруг циркового слоненка по кличке Дамбо, который из-за своих огромных ушей оказался изгоем среди сородичей. Однажды, выпив по ошибке шампанское, он просыпается на дереве и с удивлением обнаруживает, что умеет летать.

Студия Walt Disney анонсировала этот проект в 2015 году. Утверждалось, что он станет комбинацией из компьютерной анимации и натурных съемок. Сроки создания картины, которая будет основана на сценарии Эрена Крюгера, в активе которого несколько фильмов о "Трансформерах", не уточнялись.

Напомним, что в планах студии Walt Disney сразу несколько полнометражных игровых кинофильмов, которые будут основаны на анимационных шедеврах.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Walt Disney поручит Гаю Ричи фильм "Аладдин"
Сериал "Симпсоны" стал частью американской культуры
Walt Disney поменяла местами Суперсемейку и Историю игрушек
Трейлер мультфильма "Тачки 3" вызвал беспокойство
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Обзор кинопремьер, стартующих в прокате 12 января
noimageЖан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен сыграют в боевике
noimageЛея может стать официальной диснеевской принцессой
noimageАнна Кендрик подменит Санта-Клауса
noimageПитера Динклэйджа позвали в третью часть "Мстителей"
Лента новостей
Загрузка...