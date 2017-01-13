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Кино
Новости кино
12 января 17, 11:02
Анна Кендрик подменит Санта-Клауса
Анна Кендрик
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Disney подписал Анну Кендрик на главную роль в комедии «Николь» (Nicole).
Актрисе предстоит сыграть дочь Санта-Клауса, занявшую место ушедшего на покой отца. 

Фильм по собственному сценарию поставит Марк Лоуренс, режиссер «Любви с уведомлением» и «С глаз — долой, из чарта — вон!». Сюжет ленты не раскрывается, но есть одна сюжетная наводка: «Николь» — рождественское семейное приключение о пришествии женского варианта Санты. Николь — дочь Санта-Клауса, взвалившая на себя праздничные хлопоты после того, как папаша решил отойти от дел, а брат Николь в последний момент струсил и не пожелал занять его место. 

К проекту прикреплена продюсер Сюзанна Тодд, ответственная за «диснеевскую» дилогию «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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