Анна Кендрик подменит Санта-Клауса

Актрисе предстоит сыграть дочь Санта-Клауса, занявшую место ушедшего на покой отца.





Фильм по собственному сценарию поставит Марк Лоуренс, режиссер «Любви с уведомлением» и «С глаз — долой, из чарта — вон!». Сюжет ленты не раскрывается, но есть одна сюжетная наводка: «Николь» — рождественское семейное приключение о пришествии женского варианта Санты. Николь — дочь Санта-Клауса, взвалившая на себя праздничные хлопоты после того, как папаша решил отойти от дел, а брат Николь в последний момент струсил и не пожелал занять его место.





К проекту прикреплена продюсер Сюзанна Тодд, ответственная за «диснеевскую» дилогию «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».



