Лея может стать официальной диснеевской принцессой

Петиция появилась на сайте Change.org. Создал ее некий Коди Кристенсен. В письме, обращенном к генеральному директору студии Disney Бобу Айгеру, говорится о том, что в связи со смертью Кэрри Фишер и невосполнимой утратой для всей семьи "Звездных войн" студия могла бы изменить правила и сделать Лею официальной диснеевской принцессой наравне с Авророй, Белоснежкой, Золушкой, Ариэль, Белль, Жасмин, Покахонтас, Мулан, Тианой, Рапунцель и Меридой.





Дело в том, что существует правило: диснеевской принцессой может быть только мультипликационный персонаж. Однако Коди Кристенсен считает, что после случившейся трагедии студия должна сделать исключение: "Это был бы прекрасный жест любви и почтения и прекрасный способ увековечить Кэрри… У меня пять дочерей, и для них всех принцесса Лея является образцом для подражания".





Петицию уже подписали 23000 человек.



