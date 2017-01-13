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12 января 17, 11:06
Лея может стать официальной диснеевской принцессой
Лея
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После трагической кончины актрисы Кэрри Фишер в Сети появилась петиция с просьбой объявить принцессу Лею из "Звездных войн" официальной диснеевской принцессой.
Петиция появилась на сайте Change.org. Создал ее некий Коди Кристенсен. В письме, обращенном к генеральному директору студии Disney Бобу Айгеру, говорится о том, что в связи со смертью Кэрри Фишер и невосполнимой утратой для всей семьи "Звездных войн" студия могла бы изменить правила и сделать Лею официальной диснеевской принцессой наравне с Авророй, Белоснежкой, Золушкой, Ариэль, Белль, Жасмин, Покахонтас, Мулан, Тианой, Рапунцель и Меридой.

Дело в том, что существует правило: диснеевской принцессой может быть только мультипликационный персонаж. Однако Коди Кристенсен считает, что после случившейся трагедии студия должна сделать исключение: "Это был бы прекрасный жест любви и почтения и прекрасный способ увековечить Кэрри… У меня пять дочерей, и для них всех принцесса Лея является образцом для подражания".

Петицию уже подписали 23000 человек.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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