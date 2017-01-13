Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен сыграют в боевике

По сообщению зарубежной прессы, новый триллер носит название Black Water.





Интересно, что на этот раз два знаменитых актера не будут отчаянными соперниками, как это было в "Универсальном солдате". В целом информации о новом проекте пока не много. Известно, что Ван Дамм предстанет в роли оперативника, действующего под прикрытием. Он окажется на борту субмарины, которая является не военным объектом, а засекреченной тюрьмой ЦРУ. Лундгрен же сыграет одного из заключенных этой плавучей тюрьмы. Больших подробностей о персонаже Дольфа пока не сообщается, но точно известно, что соперниками в фильме давние коллеги не будут, а выступят на одной стороне.





Производством новой картины займется компания Dawn's Light. Сценаристами выступят Чад Лоу и Ричард Свитзер. А кандидат на режиссерское кресло продюсерами еще не отобран. Впрочем, это произойдет уже в скором времени, так как съемки откладывать нельзя. Не исключается и такой вариант, что режиссером может выступить опять-таки кто-то из пары Ван Дамм – Лундгрен. Благо, соответствующий опыт уже есть и у одного, и у другого актера. Ван Дамм выступал режиссером еще в 1996 году при создании "В поисках приключений", а Лундгрен в 2004 году режиссировал "Защитника".





Что касается совместной актерской работы, то последний раз Жан-Клод и Дольф снимались вместе в 2012 году во второй части франшизы "Неудержимые". И тогда они были противниками на экране. Персонаж Лундгрена был соратником героя в исполнении Сильвестра Сталлоне, а Ван Дамму принадлежала роль отрицательного героя.



