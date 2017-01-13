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12 января 17, 11:25
Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен сыграют в боевике
Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен
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Киноактеры Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен порадуют зрителей новой совместной работой.
 По сообщению зарубежной прессы, новый триллер носит название Black Water.

Интересно, что на этот раз два знаменитых актера не будут отчаянными соперниками, как это было в "Универсальном солдате". В целом информации о новом проекте пока не много. Известно, что Ван Дамм предстанет в роли оперативника, действующего под прикрытием. Он окажется на борту субмарины, которая является не военным объектом, а засекреченной тюрьмой ЦРУ. Лундгрен же сыграет одного из заключенных этой плавучей тюрьмы. Больших подробностей о персонаже Дольфа пока не сообщается, но точно известно, что соперниками в фильме давние коллеги не будут, а выступят на одной стороне.

Производством новой картины займется компания Dawn's Light. Сценаристами выступят Чад Лоу и Ричард Свитзер. А кандидат на режиссерское кресло продюсерами еще не отобран. Впрочем, это произойдет уже в скором времени, так как съемки откладывать нельзя. Не исключается и такой вариант, что режиссером может выступить опять-таки кто-то из пары Ван Дамм – Лундгрен. Благо, соответствующий опыт уже есть и у одного, и у другого актера. Ван Дамм выступал режиссером еще в 1996 году при создании "В поисках приключений", а Лундгрен в 2004 году режиссировал "Защитника".

Что касается совместной актерской работы, то последний раз Жан-Клод и Дольф снимались вместе в 2012 году во второй части франшизы "Неудержимые". И тогда они были противниками на экране. Персонаж Лундгрена был соратником героя в исполнении Сильвестра Сталлоне, а Ван Дамму принадлежала роль отрицательного героя.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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