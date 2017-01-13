Обзор кинопремьер, стартующих в прокате 12 января

С 12 января в кинотеатрах Украины Вы сможете оценить свежие премьеры.





Комедия "Почему он?" Любящий отец вступает в конфронтацию с богатым и эксцентричным возлюбленным своей дочери.





Триллер "Найди меня, если сможешь". Главный герой – Дэвид, бросает все силы на поиски своей пропавшей девушки Клэр, которая на самом деле, оказывается не той за кого себя выдавала.





Криминальная драма "Закон ночи". Действие киноленты разворачивается во времена сухого закона в США. В центре сюжета - втянутый в криминальный мир сын полицейского, зарабатывающий себе на жизнь подпольной торговлей алкоголя.





Приятного просмотра!





