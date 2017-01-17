Крылатые фразы из любимых советских фильмов (ФОТО)

В принципе, это и есть народная мудрость, общественное достояние. Мы лишь хотим напомнить о самых смешных и полюбившихся цитатах и указать с какого именно фильма мы их взяли в повседневную жизнь. Да и просмотреть любимый фильм тоже не помешает. На этих добрых фильмах, любимых нами с детства, выросло уже не одно поколение.

Советские комедии будут пользоваться огромной популярностью всегда! Они никогда не устареют, а лишь напомнят о всём том хорошем, которое когда-то было в наших теперь уже разных странах. Имя легендарного советского режиссёра, сценариста, актёра, автора большинства любимых советских комедий знают практически все! Именно Леонид Гайдай подарил нам эти замечательные картины! Низкий поклон великому режиссёру и великому Человеку!

Крылатые фразы и выражения из фильмов эпохи СССР очень популярны и известны не одному поколению на память. Мы собрали самые интересные, смешные или запоминающиеся цитаты из советских фильмов. Некоторые из них стали крылатыми, другие просто запомнились.

В необычности всегда путь к разгадке тайны. (к/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»)

Цитаты из кинофильма «Кавказская пленница»

- Жить как говорится хорошо.

- А хорошо жить еще лучше.

- Точно!

Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!

Да отсохнет его карбюратор во веки веков.

Тост без вина, что брачная ночь без невесты.

Выпьем, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.

Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец она просто красавица.

Птичку жалко.

Будьте добры помедленнее, я записываю.

Отдай рог, отдай оба рога.

Невозможно работать, вы даёте нереальные планы.

— Сообразим на троих?

— Грешно смеяться над больными людьми.

—...и бесплатная путевка.

— в Сибирь.

Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль.

—Где у нас прокурор?

—В 6 ой палате, где раньше Наполеон был.

—Часовню тоже я развалил?!

—Нет. Это было до вас — в 14 веке.

— Обидно. Ничего не делал, только вошёл.

Цитаты из кинофильма «Джентельмены удачи»

- Он кто? Инженеришка рядовой, и всё. Ну что у него за жизнь? Утром на работу, вечером с работы. Дома жена, дети сопливые. Ну в театр сходит, ну летом в санаторий съездит в Ялту. Тоска смертная. А ты! Ты – вор! Джентльмен удачи! Украл, выпил – в тюрьму! Украл, выпил – в тюрьму! Романтика!

- Карандаш.

- Э пэнсил.

- Стол.

- Э тэйбл.

- Девушка.

- Чувиха.

- Опасность?

- Шухер.

- Говорить неправду?

- Фуфло толкать.

- Пивная?

- Тошниловка.

- Нехороший человек?

- Редиска.

- Хороший человек?

- Забыл...

Это тебе не мелочь по карманам тырить.

Всё! Кина не будет — электричество кончилось!

Заткнитесь, пожалуйста, устроили тут ромашку, помню — не помню!

Шакал я паршивый, всё ворую и ворую, вот на шухере здесь сижу.

Карту купи, лапоть.

Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста.

Пасть порву, канай отсюда, рога поотшибаю, моргала выколю, редиска, сосиска, петух гамбурский, навуходоносор!

Кто же его посадит? Он же памятник!

Цитаты из кинофильма «Королева бензоколонки»

— Жертв нет?

— Судя по началу — жертвы будут!

Каждый стиляга ещё указывать будет.

Какой шофёр, такая и машина.

Просто связываться неохота.

Тут тебе, рыбонька, не курорт.

Понаставили здесь фитюлек.

Тебе бы в парикмахерской из пульверизатора прыскать.

Тоска зелёная летом, жёлтая осенью, белая зимой.

Ударил заботой и вниманием по молодым кадрам.

Два по 100 и в одну посуду — к полумерам не привык.

Кино в массы, деньги в кассы.

Не будем экономить на красоте.

Не место красит человека, а человек место.

Имейте снисхождение к женским слабостям.

Не смеши людей. Балерина.

Много ты в красоте понимаешь.

Цитаты из кинофильма «Бриллиантовая рука»

— За чужой счёт пьют даже трезвенники и язвенники!

— Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!

Цигель, цигель ай-лю-лю!

Руссо туристо — облика морале!

Подскользнулся — упал — потерял сознание — очнулся — гипс.

Если человек идиот, то это надолго.

Я не трус, но я боюсь.

Чтоб ты жил на одну зарплату.

Чтоб я видел тебя в гробу в белых тапках.

Лопух! Такого возьмём без шума и пыли.

Детям мороженое, его бабе цветы.

Не бойся, Козлодоев, буду бить аккуратно, но сильно.

За чужой счёт пьют даже трезвенники и язвенники.

Наши люди в булочную на такси не ездят.

Шампанское по утрам пьют только аристократы или дегенераты.

Кто билетов купит пачку, тот получит водокачку.

Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе...

У вас нет такого же, но без крыльев? Нет? Будем искать.

Нет такого мужа, который хотя бы на час не мечтал стать холостяком.

Не виноватая я — он сам пришёл!

—Вы хорошо это прикрепили?

—Не беспокойся, алкаш, не сорвёшь!

Нет, я так не могу, мне надо посоветоваться с шефом…

Куй железо, не отходя от кассы.

Цитаты из кинофильма «Карнавальная ночь»

Есть установка весело встретить Новый год.

Бабу-Ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своём коллективе.

Котов урезать до минимума.

Я и сам шутить не люблю, и людям не дам.

Мы должны воспитывать нашего зрителя, голыми ногами его не воспитаешь.

Пусть сам рисует, сам играет, сам поёт.

Люди! Ау!

Есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе — это науке пока ещё неизвестно, наука пока еще не в курсе дела.

Видим одну звездочку, две звездочки. Лучше, конечно, пять звездочек.

Цитаты из кинофильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

— Вы должны были привлечь её внимание простым естественным вопросом. А вы что спросили?

— «Как пройти в библиотеку?»

— В три часа ночи?! Идиот!

Если я встану, ты у меня ляжешь.

Ах! Ты зрячий? Сейчас будешь слепой.

Ну, граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы! Кто хочет поработать?

Работа стоит, а срок идёт.

Кто не работает, тот ест. Учись, студент!

Влип, очкарик!

Давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр.

Скоро на тебя оденут деревянный макинтош и в твоём доме будет тихо играть музыка, но ты её не услышишь.

Надо, Федя! Надо!

Терпение и труд все перетрут — раз, кончил дело — гуляй смело — два, без труда не вытащишь и рыбку из пруда — три, работа не волк в лес… нет, нет… это не надо.

У вас несчастные случаи на стройке были? Будут.

Не забывай. У тебя учет в рублях, а у меня в сутках.

Цитаты из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Я требую продолжения банкета!

Живьём брать, демонов!

Всё что нажито непосильным трудом... Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три куртки…

Храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно же, они у вас есть!

Говорят — Царь ненастоящий!

Замуровали, демоны! Вот что крест животворящий делает!

Казань брал, Шпака... Не, не брал.

— Будь я вашей женой, я бы тоже уехала.

— Если бы вы были моей женой, я бы повесился.

Это я удачно зашел.

Вы на мне дыру протрёте.

Тьфу на вас. Тьфу на вас ещё раз.

А где царь?

Закусывать надо.

Эх! Красота-то какая! Лепота!

Икра чёрная, красная. Да, икра заморская баклажанная.

Оставь меня старушка — я в печали.

Танцуют все.

Я требую продолжение банкета.

И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат.

Цитаты из кинофильма «Москва слезам не верит»

Хорошего мужика надо самой делать, а не готовым получать.

- А если я скажу какую-нибудь глупость?

- Скажи с уверенным лицом, тогда это называется точка зрения!

- А заодно запомни, что все и всегда я буду решать сам. На том простом основании, что я — мужчина.

Не учите меня жить, лучше помогите материально!

Выйти замуж после двух дней знакомства – просто верх легкомыслия. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять!

- Господи, я столько раз представляла себе эту нашу с тобой встречу, столько слов всяких придумывала, а встретились - и сказать нечего. Поначалу я еще очень сильно тебя любила, думала, что это мать тебя сбила с толку. Потом я тебя до смерти ненавидела. Потом я ужасно хотела, чтобы ты узнал о моих успехах и понял, как ты ошибся. А сейчас... сейчас я думаю.. если бы я не обожглась тогда так сильно, ничего бы из меня не получилось. Я думаю, хорошо, что ты на мне не женился. Потому что тогда я разминулась бы в жизни с единственным, но очень любимым моим человеком.

Цитаты из кинофильма «Девчата»

А я вот не буду выходить замуж! Одной ведь лучше — хочу, халву ем, хочу — пряники!

Вот иду я красивая по улице, а мужики вокруг так и падают, так и падают… И сами в штабеля укладываются!

— Разрешите?

— А вы всегда с папироской танцуете? И в шапке? Так вот, с такими я не танцую!

Да, умыла она тебя.

В столовой и в бане все равны.

Рагу как в санатории, каждый калорий на своем месте. Долго мы так не протянем. Отощаем.

Маленькая, а с фантазией.

Это тебе не картошку варить. Это у них шуры-муры.

Надьке уже вот 28 стукнет тут не только за Ксан Ксаныча, за козла пойдёшь.

Что ты трактор, чтобы тебя испытывать.

Зря сидите. Жилплощади в этом году не предвидется.

Цитаты из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Разве любят за что-то? Вот дети как любят? Маленькие, у которых еще родничок не зарос?.. Они любят просто так, не нарочно.

Какая же гадость эта ваша заливная рыба!

О-о, тепленькая пошла! Потрите мне спинку, пожалуйста!

Ну что вы меня всё время роняете!

Что вы меня поливаете?!! Я же не клумба!

Мы разучились делать большие хорошие глупости. Мы перестали лазить в окно к любимым женщинам.

Нашлись добрые люди... Подогрели, обобрали. То есть подобрали, обогрели...

Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция

Ну а как Вас в самолет сажали Вы должны помнить?!! -- Ппомнить ддолжен... но я не ппомню...

А где вы с Галей познакомились? - Она пришла ко мне в больницу. - А она что... больная?

У меня там ценный веник!

Я - мировая мама. Я все приготовлю и уйду к приятельнице.

Я удивляюсь, что ты его вообще заметила - мало ли что там валяется!

Цитаты из кинофильма «Служебный роман»

- Представляете, Бубликов умер!

- Почему умер? Я не отдавала такого распоряжения... Как умер?

— Вы же женщина, а не солдафон. Пикантнее, пикантнее! И игривая улыбка! Вообще, пусть мужчины думают, что у вас всё в порядке. Дышите. Элегантнее пластику! И не надо брыкаться. Вы же не иноходец, а женщина.

Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает.

У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать.

Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем.

— Вы купили новые сапоги, Вера?

— Да вот ещё не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?

— Очень вызывающие. Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после неё.

— Значит, хорошие сапоги, надо брать.

— Верочка, будет вам пятьдесят лет — вам тоже соберём!

— Я не доживу, я на вредной работе.

— Грудь вперёд!

— Грудь? Вы мне льстите, Вера.

— Вам все льстят!

— Ты же умница.

— Когда женщине говорят, что она умница, это означает, что она — круглая дура?

— Где у вас тут дверь?

— Где надо, там и дверь!

— Только, пожалуйста, побыстрее: у меня куча дел.

— Ничего, подождёт ваша куча. Ничего с ней не сделается.

Поставьте Веру на место! И не трогайте больше руками!

— Мало того, что вы враль, трус и нахал, — вы ещё и драчун!

— Да, я крепкий орешек!

— Что же, выходит, что все меня считают таким уж чудовищем?

— Не надо преувеличивать. Не все... не таким уж чудовищем...

А это Шура — симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то её выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно.

В женщине должна быть загадка! Головка чуть-чуть приподнята, глаза немножко опущены, здесь всё свободно, плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают!

Ну вон же она сидит, в жутких розочках!



— Не перебивайте, пожалуйста! Я и сам собьюсь.

— Не бейте меня по голове, это моё больное место!

— Это ваше пустое место!

Ну, какие у тебя планы на вечер? Какая компания? А мужчины там будут? Ну ты давай, знакомь меня. Я теперь женщина одинокая...

— А как вам моя причёска?

— Умереть — не встать!

— Я тоже так думаю.

— Ну, понимаете, можно, конечно, и зайца научить курить. В принципе ничего нет невозможного.

— Вы думаете?

— Для человека. С интеллектом.

— Мы вас любим… в глубине души... где-то очень глубоко...

Цитаты из кинофильма «Обыкновенное чудо»

- Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно,- со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, тарелки - я буду все это бить. Уберите хлеб из овина - я... подожгу... овин...

Во мне происходит что-то ужасное. Доброе что-то.

Хочется то ли музыки и цветов, то ли зарезать кого-нибудь.

Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придёт конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они бессмертны!

Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, так чего зря время терять?

Цитаты из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания!»

— Где же вы спали этой ночью?

— На такие вопросы леди не отвечают, потому что джентльмены их не задают.

Цитаты из кинофильма «Афоня»

- Вас как зовут?

- Людмила.

- Мать честная, а я - Руслан.

Цитаты из кинофильма «Свадьба в Малиновке»

Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера.

Ваши трехдюймовые глазки путем меткого попадания зажгли огнедышаший пожар в моем сердце. Словом, бац-бац! И в точку!

Потому что я — не жена, а ангел.

Женщина я, или не женщина? Не разобрал.

Разойдемся красиво.

Батько! Гроши!

Откуда? Куда? Зачем?

Трубка 15, прицел 120 , разворот направо бац-бац и мимо.

— У вас мигрени бывают?

— Нет, у нас никого не бывает, одна скука.

И что я в тебя такой влюбленный?

Замерз как на морском дне.

Возьми все, я себе еще нарисую.

Кони стоят пьяные, хлопцы запряжены.

Брось ножичек. Сделаешь дырку, потом не запломбируешь.

Цитаты из кинофильма «Двеннадцать стульев»

- Позвольте вас спросить как художник художника: Вы рисовать умеете?

Цитаты из кинофильма «Любовь и голуби»

— Соль — это белый яд.

— Так сахар же белый яд.

— Сахар это сладкий яд.

— Раиса Захаровна, может с хлебушком, а?

— Хлебушек это вообще отрава!

— Нет я бы сейчас горбушечкой отравился бы... Ну правда жрать охота!

— Не «жрать», а «есть».

— Чо?

— Не «чо», а «что»!

Цитаты из фильма «Полосатый рейс»

Я не трус, но я боюсь!

Источник: podskazok.net

