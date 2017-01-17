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16 января 17, 10:27
Домашние сборы "Изгоя" превысили 500 миллионов долларов
Изгой-один: Звездные войны. Истории
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По итогам прошедших выходных в Северной Америке кассовые сборы фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории" превысили 500 миллионов долларов, что позволило картине занять седьмое место в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории американского проката.
Что касается статистики конкретного уик-энда. то "Изгой" переместился на четвертое место с результатом 13,7 миллиона долларов. А первое заняла историческая драма "Скрытые фигуры", посвященная чернокожим женщинам-математикам, участвовавшим в американской космической программе. Фильм захватил лидерство, собрав в прокате 20,4 миллиона долларов.

Вторую строчку рейтинга занял мюзикл"Ла-Ла Ленд", собравшим еще 14,5 миллиона долларов. Третье место осталось за анимационным фильмом "Зверопой", заработавшим еще около 13,8 миллиона долларов. в.

Стоит также отметить провальный старт гангстерской драмы "Закон ночи", которую снял Бен Аффлек. Проект сумел собрать в свой премьерный уик-энд в домашнем прокате лишь 5,4 миллиона долларов, что не позволило ему даже попасть в десятку лидеров.

Это не самый худший старт в карьере Бена Аффлека, но примерно на этом же уровне. Хуже стартовала только мелодрама "Джильи", заработавшая в своей время лишь 3,7 миллиона долларов.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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