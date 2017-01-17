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Кино
Новости кино
16 января 17, 10:31
Отказ от традиционой презентации номинантов на "Оскар"
Американская Киноакадемия
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Американская Киноакадемия отказалась от традиционной презентации списка номинантов на премию "Оскар".
Вместо это будет организовано глобальное мероприятие, в котором с помощью телемоста примут участие многие лауреаты премии и номинанты, в том числе Бри Ларсон, Кен Ватанабе, Эммануэль Любецки и многие другие. Именно им вместе с главой Киноакадемии Шэрил Бун Айзекс предстоит объявить короткий список претендентов.

Трансляция начнется примерно в 16.15 по московскому времени 24 января 2017 года. Будут представлены номинанты во всех 24 категориях. Напомним, что Россию в борьбе за место в номинации "лучший фильм на иностранном языке" будет представлять драма "Рай", которую снял Андрей Кончаловский.

Сама церемония вручения премий "Оскар 2017" состоится в ночь с 26 на 27 февраля 2017 года. Ее хозяином назначен популярный американский телеведущий Джимми Киммел.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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