Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.37
USD
27.72
RUB
0.47
EUR
29.18
USD
27.55
RUB
0.46
EUR
30.62
USD
28.82
RUB
0.48
Кино
Новости кино
16 января 17, 10:37
Сара Полсон и Ивэн Питерс возвращаются в Американские ужасы
Сара Полсон и Ивэн Питерс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сара Полсон и Ивэн Питерс примут участие в седьмой главе антологии "Американская история ужасов", премьера которой состоится в 2017 году.
Так же стало известно, что действие в новом сезоне развернется в наши дни. Об этом создатель популярного сериала Райан Мерфи объявил во время зимней выставки Television Critics Association. 

Как и в случае с шестым сезоном, создатели сериала решили не оглашать тему предстоящего седьмого сезона. "Только три человека знают, о чем будет седьмой сезон, - в частности сказал Мерфи. – Это Дана Уолден, Джон Лэндграф и Сара Полсон". Кроме Полсон и Питерса в актерском составе новой главы никто пока не числится.

Полсон недавно завоевала премию "Золотой глобус 2017" в категории "лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ" за роль прокурора Марши Кларк в первом сезоне антологии Мерфи "Американская история преступлений: Народ против О.Дж. Симпсона". Актриса также является лауреатом премии "Эмми 2016" за эту же роль.

Во время выставки Мерфи объявил, что Леди Гага не будет играть Донателлу Версаче в предстоящем третьем сезоне "Американской истории преступлений: Версаче".
Продюсер отметил, что серьезные переговоры об участии Гаги не проводились, а певица и актриса в 2017 году будет занята на съемках мюзикла "Звезда родилась" и гастролями.

Напомним, что накануне канал FX продлил "Американскую историю ужасов" на восьмой и девятый сезоны.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
"Американская история ужасов" представит лабиринт ужасов
"Американская история ужасов" продлена на седьмой сезон
"Игра престолов" возглавила список самых скачиваемых шоу
Четвертый сезон "Шерлока" будет мрачнее предыдущих
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новые "Мстители" могут стать самым дорогим фильмом в истории
noimageКэти Холмс получила эпизодическую роль
noimageГильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию
noimageТом Харди ждет нового вызова в сагу «Безумный Макс»
noimageОфициальный синопсис «Логана»
Лента новостей
Загрузка...