Сара Полсон и Ивэн Питерс возвращаются в Американские ужасы

Так же стало известно, что действие в новом сезоне развернется в наши дни. Об этом создатель популярного сериала Райан Мерфи объявил во время зимней выставки Television Critics Association.





Как и в случае с шестым сезоном, создатели сериала решили не оглашать тему предстоящего седьмого сезона. "Только три человека знают, о чем будет седьмой сезон, - в частности сказал Мерфи. – Это Дана Уолден, Джон Лэндграф и Сара Полсон". Кроме Полсон и Питерса в актерском составе новой главы никто пока не числится.





Полсон недавно завоевала премию "Золотой глобус 2017" в категории "лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ" за роль прокурора Марши Кларк в первом сезоне антологии Мерфи "Американская история преступлений: Народ против О.Дж. Симпсона". Актриса также является лауреатом премии "Эмми 2016" за эту же роль.





Во время выставки Мерфи объявил, что Леди Гага не будет играть Донателлу Версаче в предстоящем третьем сезоне "Американской истории преступлений: Версаче".

Продюсер отметил, что серьезные переговоры об участии Гаги не проводились, а певица и актриса в 2017 году будет занята на съемках мюзикла "Звезда родилась" и гастролями.





Напомним, что накануне канал FX продлил "Американскую историю ужасов" на восьмой и девятый сезоны.



