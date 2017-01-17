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16 января 17, 10:38
Бен Аффлек подтвердил забавность "Лиги справедливости"
Бен Аффлек
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"Лига справедливости", которая станет продолжением фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", будет существенно отличаться по тону от своего предшественника.
Об этом рассказал в интервью изданию Cineplex исполнитель роли Бэтмена Бен Аффлек.

"Он несколько легче по тону, так как как персонажи чувствую себя куда комфортнее, поэтому они смогут продемонстрировать куда более широкую палитру чувств. Ну, и вообще там больше людей, поэтому все куда забавнее. Все эти слишком разные персонажи постоянно сталкиваются друг с другом, и общая динамика команды сулит прекрасные драматические перспективы", - сказал он.

Напомним, что в фильме "Лига справедливости", который объединит многих популярных героев комиксов DC, снимались Эми Адамс, Бен Аффлек, Галь Гадот, Эзра Миллер, Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Генри Кавилл, Кирси Клемонс, Джереми Айронс, Дайан Лэйн и другие актеры. Релиз картины состоится в ноябре 2017 года.

По данным крупнейшего в мире продавца электронных билетов - компании Fandabgo, фильм "Лига справедливости" входит в десятку самых ожидаемых кинопреоктов 2017 года. 

Источник: http://www.kinonews.ru/


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