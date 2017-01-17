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16 января 17, 10:40
Дакота Фаннинг сыграет главную женскую роль в триллере
Дакота Фаннинг
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Дакота Фаннинг ("Паутина Шарлотты") получила главную роль в предстоящей драме канала TNT "Алиенист", основанной на мировом бестселлере Калеба Карра.
Актриса сыграет упрямую секретаршу по имени Сара Говард из полицейского управления Нью-Йорка. Вместе с главными героями сериала, на роли которых ранее были назначены Даниэль Брюль и Люк Эванс, Ховард примет участие в расследовании жестоких убийств, произошедших в Нью-Йорке во времена "Позолоченного века".

Производство продюсерского проекта Кэри Фукунаги ("Безродные звери") начнется в самые ближайшие сроки в Будапеште. Премьера состоится на канале TNT в конце текущего года. О новости, которая была объявлена на зимней выставке Television Critics Association.

Назначенный постановщиком Якоб Вербрюгген ("Черное зеркало"), разделит обязанности исполнительного продюсера с Кэри Фукунагой, Эриком Ротом, Хуссейном Амини, Стивом Голином и Розали Сведлин. Проект, о котором впервые заговорили в апреле 2015 года, позиционируется как мрачный психологический триллер.

Со времен съемок у Стивена Спилберга в мини-сериале "Похищенный" в 2002 году, для Фаннинг роль в "Алиенисте" станет первым серьезным телевизионным опытом. Среди предстоящих полнометражных проектов с участием актрисы – "Please Stand By", "Преисподняя" и "Восемь подруг Оушен".

Источник: http://www.kinonews.ru/
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