Лучшие фильмы второй половины января 2017 года

"Три икса: Мировое господство"

Проложившая себе начало 15 лет назад франшиза теперь приобретает более весомый оттенок, продолжившись после более чем десятилетнего перерыва. Теперь же Вин Дизель, вне всякого сомнения, звезда "А" класса. Последний "Форсаж" с ним сорвал громадную кассу, и продолжение "Трех иксов" в том же жанре, что и нынешние "Форсажи", может сослужить создателям фильма хорошую службу в плане добывания денег из зрительских кошельков. Помимо Дизеля из первоначального состава здесь представлен один лишь Сэмюэл Л. Джексон, но зато компанию Дизелю составят колоритные и модные нынче актеры: Донни Ен, на которого в последнее время заметно вырос спрос в Голливуде; Руби Роуз, у которой намечены эффектные роли в предстоящих многоожидаемых проектах; Нина Добрев, которая, наконец, засветится не в комедии или в любовной драме, а в красочном экшн-боевике. Постановка ленты всецело и полностью была доверена немалоопытному в таких делах Ди Джей Карузо, известному, в основном, проектами, где главные роли сыграл Шайя ЛаБеф. Как бы то ни было, в скором времени всем, кто в этом заинтересован, будет предоставлен шанс удостовериться в надобности столь неожиданного продолжения уже казалось б подзабытой истории про агента Третьего тысячелетия. В кинотеатрах страны с 19 января.





"Трансформация"

После развода Рене с сыном живет в тихом районе города. Она пытается заново построить свою жизнь. В один из дней, оставив сына у бывшего мужа, Рене отправляется на встречу к подруге, с которой собирается прыгнуть с парашютом. Но по пути ее похищают и она оказывается запертой в помещении, оборудованном разными приспособлениями. Над ней начинают проводить эксперименты. И она не единственная, над кем неизвестные проводят эксперименты. Но Рене не сдается, ей удается освободиться и теперь она должна сделать все, чтобы вырваться из заточения, ведь ее похитители знают о ней все. Но и она знает, кто они.

Режиссером картины выступил Стивен Шейнберг. В фильме снялись Нуми Рапас, Питер Стормаре, Майкл Чиклис и другие. Картина снята в жанре триллер с элементами фантастики. Оценка фильма как среди зрителей так и критиков ниже среднего. На экранах с 26 января.





"Молчание"

17 век. Два иезуита странствуют по Японии ради миссии распространения католицизма, который находится под запретом правящего сегуната Токугавы, а католики подвергаются гонениям и злобному насилию. Как говорит режиссер Мартин Скорсезе, роман Сосаку Эндо, уже экранизированный японцами в 1971 году, привлекателен темой молчания Господа среди мирских страданий. Сценарной адаптацией романа Скорсезе занимался вместе с Джеем Коксом. Это не первое обращение режиссера к религиозной теме, его фильм "Последнее искушение Христа" в 1989 году был номинирован на "Оскар". С оператором Родриго Прието (номинация на "Оскар 2006" "Горбатая гора") Скорсезе работал на проекте "Волк с Уолл-стрит". В главных ролях Эндрю Гарфилд, номинант на премию "Золотой глобус 2017" в категории лучшая драматическая мужская роль за фильм "По соображениям совести", Адам Драйвер — "лучший злодей" новых Звездных войн (премия MTV 2016), Лиам Нисон, работавший со Скорсезе на картине "Банды Нью-Йорка" и также не чуждый в своем творчестве религиозной темы (культовые ленты "Царство небесное" и "Миссия"), Таданобу Асано, мелькнувший во втором эпизоде марвеловского Тора. Согласитесь, что заслуги и статус Мастера Мартина Скорсезе настоятельно и неумолимо требуют нашего присутствия в кинотеатрах с 26 января!





Стартуют также французская мелодрама, номинант на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского МКФ 2016 "Иллюзия любви" с оскароносной Марион Котийяр, получившей восторженные отзывы критики, в главной роли; французский мультфильм-мюзикл "Балерина", немецкий приключенческий мультфильм "Отважный рыцарь".







