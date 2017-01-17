Официальный синопсис «Логана»

Официальный сюжет пока умещается в два предложения: «В недалеком будущем уставший Логан ухаживает за больным профессором Икс в тайном убежище на мексиканской границе. Но его попытки скрыться от мира и своего прошлого терпят крах, когда появляется молодой мутант, ведомый темными силами».





В октября прошлого года The Hollywood Reporter назвал главный источник вдохновения сценаристов фильма и обозначил сюжетный вектор картины. За основу взят комикс «Старик Логан», где постаревший и потрепанный Логан живет с семьей на удаленной ферме в мире, который после победы темных сил, разделен на вотчины разных плохишей. Когда финансовая ситуация становится совсем бедственной, а гнет злодеев невыносимым, супергерой отправляется на заработки.





Очевидно, что не все элементы истории попадут в картину. Пока ясно лишь, что есть мрачное будущее и тихий угол, в котором уставший от подвигов Росомаха пытается забыть свою героическую сущность.





Тогда же режиссер Джеймс Мэнголд анонсировал более мрачный тон фильма, относительно своих предшественников: «Если вы любите кино с морем бессмысленных, красиво снятых сцен, полным отсутствием силы гравитации у героев и бесконечным разрушением городских зданий, нарисованных на компьютере, то наш фильм не для вас. У нас люди испытывают настоящую боль и не застрахованы от смерти. То есть если их вдруг собьет машина, не сомневайтесь, они либо умрут, либо им будет по-настоящему больно. Если кто-то сорвется с крыши или выпадет из окна, он не отскочит от земли. Его ждет смерть».





Логан постарел, сверхспособности ослабли и теперь приносят лишь боль, которую герой пытается глушить выпивкой. Перед нами не глянцевый блокбастер про супергероев, но суровый вестерн.





Центральным антагонистом «Логана» станет Дональд Пирс, которого сыграет Бойд Холбрук. В комиксах Пирс занимает высокий пост Белого Короля в Клубе Адского Пламени (Hellfire Club) — тайной организации, членство в котором получают циничные и тщеславные злодеи, ставящие себя выше других мутантов.





Хью Джекман так проникся придуманным образом, что пошел на снижение своего гонорара в пользу того, чтобы фильм вышел с прокатным рейтингом R.





Мировая премьера «Логана» состоится на Берлинском международном кинофестивале, который пройдет с 9 по 18 февраля. Картину покажут вне конкурса. В широкий международный прокат фильм выйдет в начале марта.



