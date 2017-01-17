Том Харди ждет нового вызова в сагу «Безумный Макс»

Сам актер терпеливо выжидает, когда режиссер снова вызовет его на съемочную площадку.





В интервью сайту Collider Харди рассказал о том, как обстоят дела во франшизе, победоносно вернувшейся на экраны в 2015 году. Сомнений, что Джордж Миллер намерен продолжить свою любимую киносерию, у него нет: «Ожидание дается мне сложно. У "Безумного Макса" еще много историй. Джордж придумал две саги — про Безумного Макс и Фуриозу, таков его план. Мне остается лишь ждать, когда раздастся звонок, и мне скажут: "Одевай кожаные шмотки и возвращайся, давай сделаем еще один фильм". Так и есть. Жду этого звонка с нетерпением».





Актер подтвердил, что в его контракте прописаны три фильма о Безумном Максе. Название следующей главы — «Безумный Макс: Пустошь», обнародованное самим Миллером, не кажется ему окончательным: «Я подписан на три фильма. Вопрос лишь, когда они состоятся. Я не знаю, останется ли название "Пустошь" или будет какое-то другое — никто не знает. Все постоянно меняется. Но еще один "Безумный Макс" будет обязательно».





Вывеска «Пустошь» «всплыла» благодаря самому Джорджу Миллеру. В мае 2015-го он объявил, что именно так будет называться следующая картина культовой франшизы. До запуска в производство «Дороги ярости», Миллер пытался выторговать у Warner Bros. два проекта. Вторым должен был стать «Безумный Макс: Фуриоза» о героини Шарлиз Терон. Но студия посчитала затею рискованной и зажгла зеленый свет только для «Дороги ярости».





По слухам, режиссер не торопится развивать линию однорукой воительницы, потому как Шарли Терон не горит желанием возвращаться в проект (чего не скажешь о Харди). По слухам, новый фильм будет сосредоточен на истории Макса Рокатански.





Все эти разговоры велись с большой оглядкой на результат фильма в бокс-офисе, который на тот момент еще не был очевиден. Картина обошлась братьям Уорнер в 150 млн долларов (только производственный бюджет без учета маркетинговых затрат), и студия беспокоилась о том, что деньги удастся вернуть.





В итоге фильм освоил в мировом прокате $380 млн, выйдя в небольшой, но плюс. Важным бонусом, сделавшим «Дорогу ярости» имиджевым для Warner Bros. проектом и, по сути, «делом чести», стали десять номинаций на премию «Оскар», в том числе главные — за лучший фильм и режиссуру. «Безумный Макс» победил в шести из них; больше статуэток на той церемонии не удалось собрать никому.



