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Кино
Новости кино
16 января 17, 11:32
Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию
Гильдия режиссеров США
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На DGA Awards претендуют Дэмьен Шазелл ("Ла Ла Лэнд"), Барри Дженкинс ("Лунный свет"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Дени Вильнев ("Прибытие") и Гарт Дэвис ("Лев").
Примечательно, что все перечисленные режиссеры номинированы в этой категории впервые.

Кроме того, Дэвис также попал в категорию "Лучший режиссерский дебют в полнометражном кино". Таким образом, за один и тот же фильм режиссер может получить две награды, что повышает его шансы в гонке за получение "Оскара".

Соперниками Дэвиса в данной номинации стали Келли Фрэмон Крэйг ("Почти семнадцать"), Тим Миллер ("Дэдпул"), Нэйт Паркер ("Рождение нации"), Дэн Трахтенберг ("Кловерфилд, 10").

Церемония вручения премий пройдет 4 февраля.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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