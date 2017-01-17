Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию

Примечательно, что все перечисленные режиссеры номинированы в этой категории впервые.





Кроме того, Дэвис также попал в категорию "Лучший режиссерский дебют в полнометражном кино". Таким образом, за один и тот же фильм режиссер может получить две награды, что повышает его шансы в гонке за получение "Оскара".





Соперниками Дэвиса в данной номинации стали Келли Фрэмон Крэйг ("Почти семнадцать"), Тим Миллер ("Дэдпул"), Нэйт Паркер ("Рождение нации"), Дэн Трахтенберг ("Кловерфилд, 10").





Церемония вручения премий пройдет 4 февраля.



