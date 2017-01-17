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16 января 17, 11:34
Кэти Холмс получила эпизодическую роль
Кэти Холмс
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Кэти Холмс пополнила звездный актерский состав "Восьми подруг Оушена".
Похоже, Кэти Холмс получила эпизодическую роль в фильме "Восемь подруг Оушена" (Ocean's Eight). На днях 38-летнюю актрису подловили на съемочной площадке в Нью-Йорке.

Эпизодическую роль также получил дизайнер Зак Позен. В этот день в объективы папарацци попали Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер и Сара Полсон. По слухам, сюжет картины будет сосредоточен на ограблении, которое спланируют сестра профессионального вора Дэнни Оушена, героиня Сандры Буллок, и её семь подружек. 

Стоит отметить, что банда авантюристок планирует ограбление на гала-вечере Met Gala, где ежегодно собираются звезды мирового масштаба.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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