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16 января 17, 11:40
Новые "Мстители" могут стать самым дорогим фильмом в истории
Мстители
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Новый марвеловский блокбастер "Мстители: Война бесконечности" должен стать самым масштабным и амбициозным кроссовером из всех когда-либо снятых.
В фильме встретится колоссальное количество супергероев, а фанаты насладятся гремучим коктейлем из всех бывших агентов ЩИТа, Стражей галактики, Доктора Стрэнджа, Человека-паука и Человека-муравья. Плюс добавятся персонажи, у которых пока что не было собственных сольников: Черная пантера и Капитан Марвел. Естественно, такой претенциозный подход потребует внушительных денежных средств.

В статье, опубликованной в The Daily Record, говорится, что производственный бюджет "Войны бесконечности" может достичь 400 миллионов долларов. Текущий рекорд на звание самого дорогостоящего фильма в истории принадлежит "Пиратам Карибского моря: На странных берегах", вышедших в 2011 году. На их производство было потрачено 378,5 миллиона долларов.

Такое предположение является вполне правдоподобным: "Мстители: Эра Альтрона" были сняты за 279.9 миллиона, а это третий результат в списке самых дорогих картин всех времен (на второй строчке находятся "Пираты Карибского моря: На краю света").

По словам братьев Руссо, постановщиков "Войны бесконечности", в кадре появятся 67 персонажей комиксов. А вот удалось ли режиссерам справиться со всей этой толпой, узнаем 3 мая 2018 года, когда третьи "Мстители" выйдут в украинский прокат.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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