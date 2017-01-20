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19 января 17, 12:04
Супергерои Marvel и мульфильм Pixar получили премии
В поисках Дори
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Супергерои Marvel и мульфильм Pixar получили премии People’s Choice Awards 2017.
В США состоялась церемония вручения главной "народной" премии в области кинематографии People’s Choice Awards 2017. В основной номинации "самый популярный кинопроект" победу одержал мультфильм студии Pixar "В поисках Дори". Этот же проект одержал победу в номинации "самый популярный семейный фильм", а также "самый популярный голос анимационного персонажа" (Эллен ДеДженерес).

В номинации "самый популярный киноактер" лучшим был признан Райан Рейнольдс, сыгравший супергероя Marvel Дэдпула в одноименной картине. "Дэдпул" также получил награду в категории "самый популярный боевик". Самой популярной актрисой "народ" назвал Дженнифер Лоуренс.

Самым популярным героем боевиков стал Роберт Дауни мл., сыгравший Железного человека в картине "Первый мститель 3: Противостояние". В такой же женской категории победила Марго Робби.

Лучшей комедией названа картина "Очень плохие мамочки", а лучшими комедийными актерами признаны Кевин Харт и Мелисса МакКарти. В номинации "самый популярный драматический кинопроект" победу одержал фильм "До встречи с тобой", а лучшими драматическим актерами оказались Том Хэнкс и Блейк Лайвли.

В категории "самый популярный триллер" победа присуждена фильму "Девушка в поезде". Самой популярной "иконой кинематографа" признан Джонни Депп.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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