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19 января 17, 12:07
USA Network заказал производство антологии "Грешница"
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Канал USA Network заказал производство драмы "Грешница" после успешного прохождения ею стадии пилота.
В предстоящем сериале Джессика Бил играет главную женскую роль и выступает исполнительным продюсером. В заявлении USA Network также говорится, что драма будет сниматься в формате антологии, и что каждый сезон будет законченной историей.

Первый сезон основан на одноименном бестселлере Петры Хаммесфар и рассказывает о молодой матери, которая в приступе необъяснимой ярости совершает публичный акт насилия. С момента происшествия дальнейшие события странным образом превращаются в криминальный триллер, движущая сила которого не кто или что, а почему.

Жуликоватый следователь, роль которого досталась Биллу Пуллману, увлечен разгадыванием скрытых мотивов женщины, и вместе они начинают путешествие по извилистым тропинкам ее психики, то и дело натыкаясь на секреты, погребенные в ее прошлом.

"Мы рады объявить о "Грешнице" - нашем первом проекте в 2017 году, - говорится в заявлении президента канала Криса МакКамбера. – С самого начала мы были заинтригованы этой уникальной историей, а профессионалам, находящимся по обе стороны камеры, удалось продемонстрировать нечто особенное".

Источник: http://www.kinonews.ru/
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