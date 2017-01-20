USA Network заказал производство антологии "Грешница"

В предстоящем сериале Джессика Бил играет главную женскую роль и выступает исполнительным продюсером. В заявлении USA Network также говорится, что драма будет сниматься в формате антологии, и что каждый сезон будет законченной историей.





Первый сезон основан на одноименном бестселлере Петры Хаммесфар и рассказывает о молодой матери, которая в приступе необъяснимой ярости совершает публичный акт насилия. С момента происшествия дальнейшие события странным образом превращаются в криминальный триллер, движущая сила которого не кто или что, а почему.





Жуликоватый следователь, роль которого досталась Биллу Пуллману, увлечен разгадыванием скрытых мотивов женщины, и вместе они начинают путешествие по извилистым тропинкам ее психики, то и дело натыкаясь на секреты, погребенные в ее прошлом.





"Мы рады объявить о "Грешнице" - нашем первом проекте в 2017 году, - говорится в заявлении президента канала Криса МакКамбера. – С самого начала мы были заинтригованы этой уникальной историей, а профессионалам, находящимся по обе стороны камеры, удалось продемонстрировать нечто особенное".



