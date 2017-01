Ведется кастинг на роль любовницы бывшего президента США

Создатель антологии "Американская история преступлений" Райан Мерфи выбрал тему для четвертой главы шоу. Как сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники, знаменитый продюсер, опираясь на книгу Джеффри Тубина 2000 года издания "A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President", расскажет о знаменитом скандале, связанном с именем Моники Левински.





Источники издания утверждают, что Мерфи и продюсеры от лица студий Fox 21 Television Studios и FX Productions уже проводят встречи с актрисами, претендующими на роль Левински и ее подруги и коллеги Линды Трипп, которая тайно записывала телефонные разговоры с Левински, содержащие признания последней о любовных отношениях с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном. Левински призналась, что состояла в интимных отношениях с Клинтоном в промежуток между ноябрем 1995 года и мартом 1997 года. Разразившийся скандал привел к слушаниям по импичменту. Клинтон в конечном счете был оправдан Сенатом, однако признан виновным за дачу ложных показаний и препятствовании правосудию.





Напомним, что первый сезон "Американской истории преступлений" "Народ против О.Дж. Симпсона", также основанный на книге Тубина "The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson", стал лауреатом престижных телевизонных премий. На момент написания заметки идет производство второго и третьего сезонов антологии, посвященных урагану "Катрина" и убийству известного модельера Джанни Версаче соответственно.