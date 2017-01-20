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19 января 17, 13:19
"Чужестранка" одержала двойную победу
Чужестранка
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"Чужестранка" одержала двойную победу на People`s Choice Awards 2017.
Объявлены лауреаты "народной премии" People`s Choice Awards 2017 в разделе "сериалы". Ими стали:

Любимое ТВ-шоу:
"Чужестранка"

Любимая ТВ-комедия:
"Теория большого взрыва"

Любимый комедийный актер на ТВ:
Джим Парсонс

Любимая комедийная актриса на ТВ:
София Вергара

Любимая ТВ-драма:
"Анатомия страсти"

Любимый драматический актер на ТВ:
Джастин Чэмберс

Любимая драматическая актриса на ТВ:
Приянка Чопра

Любимая комедия на кабельном ТВ:
"Папочка"

Любимая драма на кабельном ТВ:
"Мотель Бейтсов"

Любимый актер на кабельном ТВ:
Фредди Хаймор

Любимая актриса на кабельном ТВ:
Вера Фармига

Любимая криминальная драма на ТВ:
"Мыслить как преступник"

Любимый актер криминальной драмы на ТВ:
Марк Хэрмон

Любимая актриса криминальной драмы на ТВ:
Дженнифер Лопез

Любимая премиум-драма:
"Оранжевый - хит сезона"

Любимая премиум-комедия:
"Более полный дом"

Любимый актер премиум-шоу:
Дуэйн Джонсон

Любимая актриса премиум-шоу:
Сара Джессика Паркер

Любимое научно-популярное/фэнтезийное шоу на ТВ:
"Сверхъестественное"

Любимое научно-популярное/фэнтезийное шоу на кабельном ТВ:
"Ходячие мертвецы"

Любимое научно-популярное/фэнтезийное премиум-шоу:
"Чужестранка"

Любимый актер научно-популярного/фэнтезийного шоу:
Сэм Юэн

Любимая актриса научно-популярного/фэнтезийного шоу:
Каитриона Бэлфи

Любимая новая ТВ-комедия:
"Все схвачено"

Любимая новая ТВ-драма:
"Это мы"

Источник: http://www.kinonews.ru/

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