"Чужестранка" одержала двойную победу

Объявлены лауреаты "народной премии" People`s Choice Awards 2017 в разделе "сериалы". Ими стали:
Любимое ТВ-шоу:
"Чужестранка"
Любимая ТВ-комедия:
"Теория большого взрыва"
Любимый комедийный актер на ТВ:
Джим Парсонс
Любимая комедийная актриса на ТВ:
София Вергара
Любимая ТВ-драма:
"Анатомия страсти"
Любимый драматический актер на ТВ:
Джастин Чэмберс
Любимая драматическая актриса на ТВ:
Приянка Чопра
Любимая комедия на кабельном ТВ:
"Папочка"
Любимая драма на кабельном ТВ:
"Мотель Бейтсов"
Любимый актер на кабельном ТВ:
Фредди Хаймор
Любимая актриса на кабельном ТВ:
Вера Фармига
Любимая криминальная драма на ТВ:
"Мыслить как преступник"
Любимый актер криминальной драмы на ТВ:
Марк Хэрмон
Любимая актриса криминальной драмы на ТВ:
Дженнифер Лопез
Любимая премиум-драма:
"Оранжевый - хит сезона"
Любимая премиум-комедия:
"Более полный дом"
Любимый актер премиум-шоу:
Дуэйн Джонсон
Любимая актриса премиум-шоу:
Сара Джессика Паркер
Любимое научно-популярное/фэнтезийное шоу на ТВ:
"Сверхъестественное"
Любимое научно-популярное/фэнтезийное шоу на кабельном ТВ:
"Ходячие мертвецы"
Любимое научно-популярное/фэнтезийное премиум-шоу:
"Чужестранка"
Любимый актер научно-популярного/фэнтезийного шоу:
Сэм Юэн
Любимая актриса научно-популярного/фэнтезийного шоу:
Каитриона Бэлфи
Любимая новая ТВ-комедия:
"Все схвачено"
Любимая новая ТВ-драма:
"Это мы"