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Кино
Новости кино
19 января 17, 13:23
Гильермо дель Торо снова заговорил о «Хеллбое 3»
Хеллбой
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Гильермо дель Торо вспомнил, что когда-то обещал фанатам третий «Хеллбой» и, видимо, наконец готов серьезно обсудить этот проект.
Вчера режиссер запустил в Twitter безальтернативный опрос, в котором зондирует почву для триквела. 

Дель Торо опубликовал лаконичный твит следующего содержания: «Неофициальный опрос (посмотрим, сколько проголосует за 24 часа). "Хеллбой 3"». Ниже два варианта ответа: «Да» и «Да, черт возьми» (Hell, yes). 

Вдогонку появился еще один твит, в котором Гильермо уточныет, что если количество проголосовавших превысит сто тысяч, то он обсудит проект с автором комиксов о Хеллбое Майком Миньолой и звездой дилогии Роном Перлманом. За 12 часов галочку в опросе поставили более 82 тысяч человек, с явным перевесом за второй ответ — 70% против 30%. 

Слухи о третьем пришествии супергероя циркулируют с момента выхода сиквела «Хеллбой II: Золотая армия». Фильм не добрал до большой чистой прибыли, заработав $160 млн кассовых сборов при 85-миллионном бюджете. У первого фильма дела с финансами обстояли еще хуже — $99 млн кассы против $66 млн бюджета. 

Несколько месяцев назад, отвечая на очередной вопрос о судьбе продолжения, Рон Перлман был пессимистичен: никаких планов, времени нет, у всех свои дела. 

Гильермо дель Торо в ноябре завершил съемки своего нового фильма — ретро-сай-фая «Форма воды» — про Холодную войну и любовь уборщицы в научной лаборатории и подопытного человека-амфибии. Сейчас проект находится на стадии постпродакшна. Возможно, с помощью запущенного опроса дель Торо решает, чем заняться после «Формы воды».

Источник: http://www.kinomania.ru/
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