Обзор кинолент, стартующих в украинском прокате с 19 января

Историческая драма "Молчание". Сюжет фильма разворачивается в XVII веке в Стране восходящего солнца, где двое иезуитских священников пытаются разыскать своего наставника и донести Слово Божие людям.





Боевик "Три икса: Реактивизация". Выживший Ксандер Кейдж возвращается на службу в Агентство Национальной Безопасности, где ему предстоит вступить в неравный бой и оказаться в самом центре смертельного заговора, в котором участвуют очень влиятельные люди.





Комедия "2+1". Беззаботная жизнь ловеласа Самуила прекращается в тот момент, когда одна из его бывших подруг оставляет ему грудного ребенка. Самуиль отправляется на поиски матери ребенка, но тщетно. Со временем он свыкается с ролью отца и живет счастливо с дочерью. Но спустя восемь лет в их жизнь возвращается мама с целью вернуть свою дочь.





Триллер "Преисподняя". История о немой девушке Лиз, которой предстоит противостоять новоприбывшему Преподобному из церкви, жаждущему ее покаяния.





Биографическая драма "Рождение нации". В центре сюжета - история восстания чернокожих рабов, которое произошло в 1831 году в штате Вирджиния во главе с рабом-мятежником Нэтом Тернером.





Мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед". В новой части мультфильма в центре повествования вновь оказываются приключения уже повзрослевших Герды, Кая и их друзей: неугомонной пиратки Альфиды, смешного тролля Орма и его пушистой спутницы ласки Луты.





Приятного просмотра!





