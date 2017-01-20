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19 января 17, 13:37
Обзор кинолент, стартующих в украинском прокате с 19 января
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Предлагаем вашему вниманию актуальный обзор кинофильмов, которые выйдут в прокат 19 января.
Историческая драма "Молчание". Сюжет фильма разворачивается в XVII веке в Стране восходящего солнца, где двое иезуитских священников пытаются разыскать своего наставника и донести Слово Божие людям.

Боевик "Три икса: Реактивизация". Выживший Ксандер Кейдж возвращается на службу в Агентство Национальной Безопасности, где ему предстоит вступить в неравный бой и оказаться в самом центре смертельного заговора, в котором участвуют очень влиятельные люди.

Комедия "2+1". Беззаботная жизнь ловеласа Самуила прекращается в тот момент, когда одна из его бывших подруг оставляет ему грудного ребенка. Самуиль отправляется на поиски матери ребенка, но тщетно. Со временем он свыкается с ролью отца и живет счастливо с дочерью. Но спустя восемь лет в их жизнь возвращается мама с целью вернуть свою дочь.

Триллер "Преисподняя". История о немой девушке Лиз, которой предстоит противостоять новоприбывшему Преподобному из церкви, жаждущему ее покаяния.

Биографическая драма "Рождение нации". В центре сюжета - история восстания чернокожих рабов, которое произошло в 1831 году в штате Вирджиния во главе с рабом-мятежником Нэтом Тернером.

Мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед". В новой части мультфильма в центре повествования вновь оказываются приключения уже повзрослевших Герды, Кая и их друзей: неугомонной пиратки Альфиды, смешного тролля Орма и его пушистой спутницы ласки Луты.

Приятного просмотра!

Источник: http://kinoafisha.ua/
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