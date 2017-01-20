Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.28
USD
27.44
RUB
0.46
EUR
29.25
USD
27.43
RUB
0.46
EUR
30.16
USD
28.29
RUB
0.48
Кино
Новости кино
19 января 17, 17:19
Максим Матвеев выложил фото с женой из США - Фото
Максим Матвеев
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Популярный российский актер, а заодно и любимчик женщин Максим Матвеев опубликовал в своем микроблоге новое фото со своей женой, Елизаветой Боярской.

Пара сейчас находится в Америке, вместе возлюбленные ходят в кафе, фотографируются на улицах. Однако до сих пор неизвестно, с какой целью супружеская чета находится в США.

Напомним, что ранее Максим Матвеев пребывал в Америке в одиночестве, находясь там на учебе.

Поговаривали даже, что он расстался с Боярской. Однако девушка такие слухи опровергла, ответив, что отсутствие совместных фото – еще не повод судить о человеческом счастье.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно актерская пара отдохнула в Грузии. 
URA-Inform
Ещё по теме:
В январе решится судьба "Звездных войн"
"Король Лев" признан национальным достоянием США
В США состоится церемония вручения "Золотых глобусов 2017"
Объявлены лауреаты премии "Золотой глобус 2017" (фильмы)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трейлер новой ленты о Росомахе "Логан" взорвал Сеть
noimagePeople's Choice Awards-2017: известны победители преми
noimageЗвезды на вечеринке в честь премии "Сезар" в Париже
noimageДрю Бэрримор сыграла зомби в новом сериале
noimageЛегенда кино Джек Николсон завершил карьеру
Лента новостей
Загрузка...