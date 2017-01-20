Максим Матвеев выложил фото с женой из США - Фото

Пара сейчас находится в Америке, вместе возлюбленные ходят в кафе, фотографируются на улицах. Однако до сих пор неизвестно, с какой целью супружеская чета находится в США.

Напомним, что ранее Максим Матвеев пребывал в Америке в одиночестве, находясь там на учебе.

Поговаривали даже, что он расстался с Боярской. Однако девушка такие слухи опровергла, ответив, что отсутствие совместных фото – еще не повод судить о человеческом счастье.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно актерская пара отдохнула в Грузии.