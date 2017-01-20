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20 января 17, 09:15
Sony Pictures представит чернокожего Человека-паука
Sony Pictures
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Киностудия Sony Pictures анонсировала дату премьеры полнометражного анимационного фильма о Человеке-пауке.
Как сообщается на официальной странице студии в социальной сети Twitter, проект будет представлен зрителям 21 декабря 2018 года, а его постановщиками станут Боб Персичетти и Питер Рэмси.

Отличие от других экранизаций комиксов о Человеке-пауке будет заключаться в том, что супергероем станет не Питер Паркер, а Майлз Моралес. Напомним, что этот подросток наполовину африканского, наполовину латиноамериканского происхождения впервые был представлен в серии комиксов Marvel "Ultimate Comics: Spider-Man" в 2011 году после "гибели" Паркера.

По словам главного редактора Marvel Эксела Алонсо идея представить читателям чернокожего Человека-паука возникла, когда стало очевидно, что на выборах президента США побеждает Барак Обама. В дальнейшем Майлз Моралес и Питер Паркер боролись со злодеями сообща.

Стоит отметить, что в заявленный студией Sony Pictures день также стартует "Аватар 2" и, вполне вероятно, мультфильм "Кот в сапогах 2: Девять жизней и 40 разбойников".

В активе одного из создателей будущего мультфильма Питера Рэмси анимационная сказка "Хранители снов", которая была выпущена в 2012 году.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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