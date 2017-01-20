Сериал "Это мы" продлен сразу на два сезона

Каждый сезон будет состоять из восемнадцати эпизодов, что в сумме дает 36 – именно столько лет центральным героям шоу. Новость была объявлена во время выставки Television Critics Association.





"Наша общая мечта о том, чтобы шоу стало хитом, осуществилась, - говорится в официальном заявлении президента NBC Entertainment Дженнифер Солк. – "Это мы" так же хорош, как и остальные сериалы нашего канала. Мы рады продлить шоу на два сезона, и нет сомненья в том, что впереди у него долгая жизнь на NBC. От лица всего канала мы благодарим актеров за прекрасную игру, а также команду и продюсеров под руководством нашего талантливого Дэна Фогельмана. В мире, буквально наводненном телевизионными драмами, мы являемся обладателями одной из самых лучших и рейтинговых. И особая благодарность нашим партнерам со студии 20th Century Fox Television".





Драма "Это мы", главные роли в которой исполняют Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Стерлинг К. Браун, Крисси Мец и Джастин Хартли, занимает второе место по популярности (после "Империя" канала Fox) на общественном телевидении как среди ключевой аудитории зрителей от 18 до 49 лет, так и общей. В текущем первом сезоне рейтинги сериала в среднем составляют 14,6 миллиона человек с демо-рейтингом 4,6.



